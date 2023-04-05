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5 апреля, 16:57

Учёные выяснили, почему голодные люди становятся злыми

Nature: Голодные люди становятся злыми из-за бактерий Clostridium perfringens

Американские учёные обнаружили способность живущих в человеке микробов влиять на его настроение, следует из опубликованного в журнале Nature исследования. Речь идёт о Clostridium perfringens — палочковидной бактерии, которая обитает в кишечном тракте не только человека, но и других позвоночных, насекомых, а также в почве.

Причём отдельные её клетки могут вести себя по-разному. К примеру, при неимении питательных веществ некоторые из них вырабатывают вредные токсины, которые злят человека. Однако учёные научились восполнять этот дефицит и замедлять процесс. Считается, что открытие поможет обеспечить новое лечение для животных и людей, не прибегая к антибиотикам.

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Лайф рассказывал, что учёные создали целую колонию бактерий, способных бороться с раком. Они уже провели успешный эксперимент на мышах и подали заявку на патент разработки.

Обложка ©

Getty Images / BSIP

Матвей Константинов
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