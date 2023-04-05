Учёные выяснили, почему голодные люди становятся злыми

Американские учёные обнаружили способность живущих в человеке микробов влиять на его настроение, следует из опубликованного в журнале Nature исследования. Речь идёт о Clostridium perfringens — палочковидной бактерии, которая обитает в кишечном тракте не только человека, но и других позвоночных, насекомых, а также в почве.

Причём отдельные её клетки могут вести себя по-разному. К примеру, при неимении питательных веществ некоторые из них вырабатывают вредные токсины, которые злят человека. Однако учёные научились восполнять этот дефицит и замедлять процесс. Считается, что открытие поможет обеспечить новое лечение для животных и людей, не прибегая к антибиотикам.