Создана целая колония бактерий для борьбы с раковыми клетками

Созданный учёными метод основывается на бактериальном лизисе пробиотического штамма E. coli. Суть в том, что эти микробы предварительно модифицировали, добавив к ним гены, кодирующие белки, которые блокируют рост раковой опухоли или делают новообразования заметными для иммунных клеток. Так, попадая внутрь, большая часть бактерий распадается и высвобождает содержимое.

Учёные опробовали свой метод на мышах. В ходе опытов бактерии вызвали иммунные реакции против раковых клеток, находившихся рядом с местом введения и на более отдалённых новообразованиях. Это говорит о том, что можно делать внутривенные уколы со специальными бактериями. Причём они могут выжить только в определённой среде опухоли. Учёные уже подали заявку на патент и вместе с тем продолжают проводить исследования для оптимизации способа лечения и подготовку к дальнейшим клиническим испытаниям.