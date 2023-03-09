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9 марта, 09:41

Учёные успешно испытали на мышах новый метод борьбы с похмельем

Cell Metabolism: Учёные выяснили, что гормональный укол снимает симптомы алкогольной интоксикации

Гормональная инъекция позволяет быстро снимать симптомы алкогольной интоксикации у мышей. Об этом говорится в публикации научного журнала Cell Metabolism. По данным издания, гормон FGF21 смог защитить грызунов от вызванной этанолом потери равновесия.

Специалисты уточняют, что употребление этилового спирта вызывает интоксикацию, при этом нарушается подвижность и способность мыслить. По словам учёных, гормон FGF21 индуцируется в печени различными метаболическими стрессами. Известно, что он защищает от вызванного алкоголем повреждения печени.

В ходе экспериментов выяснилось, что мышам без FGF21 нужно было больше времени, чтобы восстановить рефлексы, замедленные спиртным. В то же время введение этого гормона сокращало период восстановления. В будущем эксперты попытаются выяснить, будет ли FGF21 помогать людям протрезветь.

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Никита Осипов
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