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22 февраля, 08:30

Найдено неожиданное лекарство для борьбы с алкоголизмом

Учёные выяснили, что лекарство от псориаза помогает в борьбе с алкоголизмом

Учёные выяснили, что лекарства от кожных заболеваний, в том числе псориаза, могут избавить алкоголиков от зависимости. Результаты исследования публикует журнал Journal of Clinical Investigation.

Речь идёт о препаратах, в составе которых есть апремиласт — молекула, модулирующая работу медиаторов воспаления, благодаря чему снижается воспалительная реакция. Исследователи провели эксперименты на мышах, имеющих генетический риск чрезмерного употребления алкоголя, и выяснили, что в обоих случаях его потребление снижалось благодаря апремиласту.

Как объяснили учёные, всё дело в том, что вещество вызывает увеличение активности в прилежащем ядре — области мозга, участвующей в системе вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии, страха и эффекта плацебо. Следующими подопытными стали более чем 50 человек, страдающих алкоголизмом. По итогу исследований, которые длились 11 дней, участники, получавшие апремиласт, снизили дозу потребляемого спиртного более чем в два раза.

10 фото, доказывающих, что алкоголизм — действительно болезнь, но не все это понимают

10 фото, доказывающих, что алкоголизм — действительно болезнь, но не все это понимают

Ранее Лайф рассказывал, как без помощи специалиста понять, что у вас алкоголизм. Как пояснил нарколог, сказать об этом может даже вышедшая из-под контроля привычка "попить пивка", которая с виду кажется совсем безобидной.

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Freepik

Николь Вербер
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