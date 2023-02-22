Найдено неожиданное лекарство для борьбы с алкоголизмом

Учёные выяснили, что лекарства от кожных заболеваний, в том числе псориаза, могут избавить алкоголиков от зависимости. Результаты исследования публикует журнал Journal of Clinical Investigation.

Речь идёт о препаратах, в составе которых есть апремиласт — молекула, модулирующая работу медиаторов воспаления, благодаря чему снижается воспалительная реакция. Исследователи провели эксперименты на мышах, имеющих генетический риск чрезмерного употребления алкоголя, и выяснили, что в обоих случаях его потребление снижалось благодаря апремиласту.

Как объяснили учёные, всё дело в том, что вещество вызывает увеличение активности в прилежащем ядре — области мозга, участвующей в системе вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии, страха и эффекта плацебо. Следующими подопытными стали более чем 50 человек, страдающих алкоголизмом. По итогу исследований, которые длились 11 дней, участники, получавшие апремиласт, снизили дозу потребляемого спиртного более чем в два раза.