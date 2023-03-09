Учёные рекомендуют женщинам предохраняться специальной плёнкой

В испытаниях чудо-средства приняли участие восемь здоровых женщин-добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Они самостоятельно вводили во влагалище плёнку, содержащую антитела HCA, непосредственно перед половым актом, а через два-три часа после близости участницы эксперимента приходили в клинику для измерения количества активных подвижных сперматозоидов в своих половых путях.

Результаты оказались впечатляющими: если без плёнки содержание сперматозоидов составляло около 26 PMS/HPF, то при применении плёнки перед половым актом этот показатель снизился до 0,04 PMS/HPF. Вместе с тем использование вагинальной плёнки признали безопасным и для женщин, и для их партнёров. Так, вскоре после отмены использования этого метода контрацепции количественное число активных сперматозоидов вернулось к тому показателю, который был в начале эксперимента. Другими словами, контрацептивный эффект обратим.