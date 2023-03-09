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9 марта, 12:29

Учёные рекомендуют женщинам предохраняться специальной плёнкой

AJOG: Американские гинекологи представили вагинальную плёнку, обездвиживающую сперматозоиды

Американские учёные совместно с практикующими врачами-гинекологами провели успешные испытания новой контрацептивной плёнки, которая обездвиживает сперматозоиды и не требует применения гормональных средств. Результатами исследования специалисты из Медицинской школы Западной Вирджинии поделились с изданием American Journal of Obstetrics and Gynecology.

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В испытаниях чудо-средства приняли участие восемь здоровых женщин-добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Они самостоятельно вводили во влагалище плёнку, содержащую антитела HCA, непосредственно перед половым актом, а через два-три часа после близости участницы эксперимента приходили в клинику для измерения количества активных подвижных сперматозоидов в своих половых путях.

Результаты оказались впечатляющими: если без плёнки содержание сперматозоидов составляло около 26 PMS/HPF, то при применении плёнки перед половым актом этот показатель снизился до 0,04 PMS/HPF. Вместе с тем использование вагинальной плёнки признали безопасным и для женщин, и для их партнёров. Так, вскоре после отмены использования этого метода контрацепции количественное число активных сперматозоидов вернулось к тому показателю, который был в начале эксперимента. Другими словами, контрацептивный эффект обратим.

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А ранее учёные провели успешные испытания нового препарата, на 100% парализующего сперматозоиды. Такое средство может стать первым надёжным мужским противозачаточным, которое действует в течение двух часов. А специалисты перинатального центра рассказали о действиях родителей, которые помогут предотвратить раннюю беременность дочери.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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