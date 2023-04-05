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5 апреля, 03:00

Бактерий больше, чем на унитазе: Россиянам назвали скрытую опасность шторки для душа

Эксперт Мустафина: Шторка для душа наводнит плесенью ванну, если её не сушить

Ванная комната является местом, где наблюдается повышенная влажность: если помещение не проветривается, то на поверхностях может появиться плесень и грибок. Особую опасность несёт шторка для душа, которая есть в доме у каждого россиянина. Как часто нужно её менять и из каких материалов выбрать, рассказала Лайфу эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Виктория Мустафина.

Согласно исследованию западных учёных, именно шторки являются одним из самых грязных мест в ванной комнате. Вы будете шокированы, но на ней может скапливаться больше бактерий, чем на ободке унитаза. Чаще всего они образуются в складках и в нижней части. Если долго не менять её, то там образуется плесень, которая ползёт по стенам, потолку и всей сантехнике. На здоровье плесень влияет крайне негативно, поэтому допускать такого не стоит.

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По словам эксперта, чтобы продлить срок службы шторы, нужно следить, чтобы она не оставалась влажной долго. После приёма ванной или душа её нужно расправлять — так она высохнет быстрее, а менять раз в год. Что касается материала, то изделия из полиэстера не линяют и быстро сохнут, но стирать их нужно раз в месяц. Тканевые быстро теряют водоотталкивающие свойства и впитывают больше влаги, их поверхность становится благотворной средой для развития бактерий и грибков.

"Дело в том, что от постоянного контакта с водой на шторке может появиться не только плесень, но также щелочный налёт и ржавчина. Жёлтые и коричневые края возникают из-за мыльной пены. Чтобы не дать шторке пожелтеть, сразу ополаскивайте её после того, как приняли ванну", — советует Мустафина.

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Если любимая шторка покрылась известковым налётом, убрать его можно с помощью лимонной кислоты. Необходимо развести в тёплой воде один пакетик и замочить изделие. Пятна плесени можно очистить с помощью нашатырного спирта: смешать чайную ложку соды с тремя каплями и нанести массу на пятно. Через 10-15 минут протереть губкой или щёткой, сполоснуть и дать высохнуть.

Полиэтиленовые шторки, по словам собеседницы Лайфа, — самый распространённый и бюджетный вариант, но портятся они достаточно быстро, в отличие от тканевых или виниловых. Тем не менее даже они продержатся достаточно долго, если вовремя начать ухаживать за ними, периодически мыть и всегда сушить.

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Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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