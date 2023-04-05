Бактерий больше, чем на унитазе: Россиянам назвали скрытую опасность шторки для душа

Ванная комната является местом, где наблюдается повышенная влажность: если помещение не проветривается, то на поверхностях может появиться плесень и грибок. Особую опасность несёт шторка для душа, которая есть в доме у каждого россиянина. Как часто нужно её менять и из каких материалов выбрать, рассказала Лайфу эксперт направления "Дом" онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру" Виктория Мустафина.

Согласно исследованию западных учёных, именно шторки являются одним из самых грязных мест в ванной комнате. Вы будете шокированы, но на ней может скапливаться больше бактерий, чем на ободке унитаза. Чаще всего они образуются в складках и в нижней части. Если долго не менять её, то там образуется плесень, которая ползёт по стенам, потолку и всей сантехнике. На здоровье плесень влияет крайне негативно, поэтому допускать такого не стоит.

По словам эксперта, чтобы продлить срок службы шторы, нужно следить, чтобы она не оставалась влажной долго. После приёма ванной или душа её нужно расправлять — так она высохнет быстрее, а менять раз в год. Что касается материала, то изделия из полиэстера не линяют и быстро сохнут, но стирать их нужно раз в месяц. Тканевые быстро теряют водоотталкивающие свойства и впитывают больше влаги, их поверхность становится благотворной средой для развития бактерий и грибков.

"Дело в том, что от постоянного контакта с водой на шторке может появиться не только плесень, но также щелочный налёт и ржавчина. Жёлтые и коричневые края возникают из-за мыльной пены. Чтобы не дать шторке пожелтеть, сразу ополаскивайте её после того, как приняли ванну", — советует Мустафина.

Если любимая шторка покрылась известковым налётом, убрать его можно с помощью лимонной кислоты. Необходимо развести в тёплой воде один пакетик и замочить изделие. Пятна плесени можно очистить с помощью нашатырного спирта: смешать чайную ложку соды с тремя каплями и нанести массу на пятно. Через 10-15 минут протереть губкой или щёткой, сполоснуть и дать высохнуть.

Полиэтиленовые шторки, по словам собеседницы Лайфа, — самый распространённый и бюджетный вариант, но портятся они достаточно быстро, в отличие от тканевых или виниловых. Тем не менее даже они продержатся достаточно долго, если вовремя начать ухаживать за ними, периодически мыть и всегда сушить.