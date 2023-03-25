Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток

В борьбе с головной болью могут помочь не только обезболивающие препараты: вместо лекарств можно сделать массаж или принять расслабляющую ванну. Об этом в беседе с Лайфом рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач – невролог-цефалголог КДЦ МЕДСИ в Щёлково Татьяна Щербакова.

"Терпеть головную боль действительно нельзя, но иногда справиться с ней можно и без лекарств. Например, в случае с головной болью <...>, чтобы улучшить самочувствие, достаточно отдохнуть, принять расслабляющую ванну, сделать самомассаж шеи и головы, прогуляться на свежем воздухе", — подчеркнула она.

А вот мигренозные атаки, продолжила врач, нельзя терпеть вообще, иначе приступов станет больше. При этом самостоятельно назначать себе обезболивающие не рекомендуется — если приступы происходят 1–2 раза в неделю, то нужно проконсультироваться с цефалгологом или неврологом. По словам Щербаковой, бесконтрольный приём препаратов в данном случае может привести к лекарственно-обусловленной головной боли, для лечения которой нужно будет полностью отказаться от медикаментов на два месяца. В этот период может развиваться синдром отмены, поэтому голова будет болеть чаще и сильнее.