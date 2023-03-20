Медик рассказал, почему при головной боли нельзя пить нурофен и анальгин

При головной боли, связанной с артериальной гипертензией (повышенное давление), нельзя принимать индометацин, вольтарен, анальгин и нурофен. Об этом рассказал невролог Александр Комаров. Он отметил, что при данном недуге эти лекарственные препараты могут ухудшить ситуацию.

"На короткий промежуток времени они будут снимать симптом, но потом в разы больше ухудшат состояние, чем было до этого", — сказал медик в беседе с NEWS.ru.