Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 марта, 15:29

Медик рассказал, почему при головной боли нельзя пить нурофен и анальгин

Невролог Комаров рекомендовал не принимать нурофен при повышенном давлении

При головной боли, связанной с артериальной гипертензией (повышенное давление), нельзя принимать индометацин, вольтарен, анальгин и нурофен. Об этом рассказал невролог Александр Комаров. Он отметил, что при данном недуге эти лекарственные препараты могут ухудшить ситуацию.

"На короткий промежуток времени они будут снимать симптом, но потом в разы больше ухудшат состояние, чем было до этого", — сказал медик в беседе с NEWS.ru.

Названы 5 признаков нарушения кровообращения

Названы 5 признаков нарушения кровообращения

Ранее врач-невролог Александр Комаров рассказал о том, что при головной боли лучше всего не употреблять продукты, в которых много соли, и напитки с кофеином.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров