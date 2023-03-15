Названы продукты, от которых стоит отказаться при головной боли

При головной боли следует отказаться от употребления продуктов, в которых содержится много соли, также не рекомендуются напитки с кофеином. Об этом рассказал врач-невролог Александр Комаров. По словам специалиста, головная боль может сигнализировать о самых разных заболеваниях. К примеру, при высоком артериальном давлении противопоказаны солёная еда, кофе, энергетики и крепкий чай.