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15 марта, 10:58

Названы продукты, от которых стоит отказаться при головной боли

Невролог Комаров призвал отказаться от кофе, чая и энергетиков при головной боли

При головной боли следует отказаться от употребления продуктов, в которых содержится много соли, также не рекомендуются напитки с кофеином. Об этом рассказал врач-невролог Александр Комаров. По словам специалиста, головная боль может сигнализировать о самых разных заболеваниях. К примеру, при высоком артериальном давлении противопоказаны солёная еда, кофе, энергетики и крепкий чай.

"Эти продукты могут повысить частоту сердечных сокращений, сузить сосуды или накопить жидкость", — приводит News.ru слова медика.

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Freepik / kitzcorner

Наталья Исакова
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