2 привычных продукта, в которых есть всё против рака

В вопросе профилактики рака отлично помогают продукты, насыщенные антиоксидантами. Именно они противостоят опасным реакциям, запускаемым в нашем организме свободными радикалами. По словам врача – онколога-хирурга Ивана Карасёва, первым из таких является селёдка, которая содержит жирные кислоты омега-3 и убихинон (коэнзим Q10) — "код молодости" кожи.

"Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в двумембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов", — написал специалист в своём телеграм-канале.

Также убихинон в большом количестве содержится в арахисе, семенах кунжута и фисташках, добавил Карасёв. Другим "мощнейшим антиокислителем, верным защитником клеточных мембран" врач назвал токоферол (витамин Е). Его можно найти, например, в нерафинированном растительном масле.