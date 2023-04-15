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15 апреля, 16:30

2 привычных продукта, в которых есть всё против рака

Онколог Карасёв заявил о пользе селёдки в профилактике онкологии

В вопросе профилактики рака отлично помогают продукты, насыщенные антиоксидантами. Именно они противостоят опасным реакциям, запускаемым в нашем организме свободными радикалами. По словам врача – онколога-хирурга Ивана Карасёва, первым из таких является селёдка, которая содержит жирные кислоты омега-3 и убихинон (коэнзим Q10) — "код молодости" кожи.

"Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в двумембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов", написал специалист в своём телеграм-канале.

Также убихинон в большом количестве содержится в арахисе, семенах кунжута и фисташках, добавил Карасёв. Другим "мощнейшим антиокислителем, верным защитником клеточных мембран" врач назвал токоферол (витамин Е). Его можно найти, например, в нерафинированном растительном масле.

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Лайф писал об агрессивном виде рака, который занимает третье место среди причин смертности у онкобольных мужчин. По словам онколога Александра Навматули, таким является рак пищевода. Он опасен тем, что начинает проявляться только на поздних стадиях.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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