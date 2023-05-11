"Счёт идёт на недели": Назван самый скоротечный вид рака

Некоторые виды раковых опухолей могут развиваться годами, какие-то — месяцами, а при остром лейкозе всё может стать критично ещё быстрее. По словам онколога, кандидата медицинских наук Евгения Черёмушкина, скоротечность болезни зависит от клетки, которая стала родоначальником онкологии.

"Клетки делятся с разной скоростью, потому что у них разные задачи. Клетки кроветворной системы разносятся очень быстро, и опухоли из этих тканей быстроразвивающиеся: например, при остром лейкозе счёт идёт буквально на недели", — рассказал он РИА "ФедералПресс".

Врач добавил, что в этом вопросе важную роль играет уровень созревания такого "родоначальника": при появлении стволовая клетка может только делиться, но, формируя определённую структуру, она может начать выделять различные вещества вроде ферментов, белков или выполнять функции.

Зрелые же клетки, отметил онколог, не могут быстро делиться, из-за чего такие опухоли растут годами, а иногда даже не могут метастазировать.