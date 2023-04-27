Онколог объяснил, почему метастазы невозможно вылечить

Метастазы появляются в результате распространения клеток злокачественной опухоли. Они перемещаются по организму и закрепляются в одном или нескольких органах. Почему почти в 90% случаев вылечить их невозможно, рассказал РИА "ФедералПресс" онколог Евгений Черёмушкин.