Онколог объяснил, почему метастазы невозможно вылечить
Онколог Черёмушкин: Иммунитет не может контролировать движение метастазов
Метастазы появляются в результате распространения клеток злокачественной опухоли. Они перемещаются по организму и закрепляются в одном или нескольких органах. Почему почти в 90% случаев вылечить их невозможно, рассказал РИА "ФедералПресс" онколог Евгений Черёмушкин.
По словам врача, в подавляющем большинстве случаев эти клетки становятся причиной смерти онкобольного. Метастазы не выполняют никаких функций и способны только размножаться. В то же время процесс их миграции не может контролировать даже иммунитет, объяснил Черёмушкин. Сегодня учёные выясняют, возможно ли при раке не просто деление таких клеток, но и передача информации.
"Пока принято, что клетки просто мигрируют и выполняют задачу убрать биологический объект из реальности. Чтобы выполнялась задача эволюции, организм должен передавать потомкам клеточные изменения, закодированные в геноме. Поэтому говорить о вечной жизни глупо. Биология на это не реагирует — только смена поколений, только набор признаков", — сказал онколог.
Ранее онколог Нетёсов назвал семь необычных причин, которые могут спровоцировать рак. В первую очередь это уже имеющийся в организме очаг воспаления, особенно хронический.
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