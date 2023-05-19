Вплоть до рака: Терапевт рассказал, о чём могут говорить постоянные головные боли

С головными болями сталкиваются многие. Иногда это может быть симптомом очень серьёзного заболевания, например рака. Об этом Лайфу рассказал терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

По его словам, головная боль также может быть симптомом гипертонии, синусита и почечной недостаточности. А ещё она может говорить о шейном остеохондрозе, инсульте и мигрени.

"Сталкиваться с частыми головными болями могут люди с метеозависимостью, стрессами, при нарушении сна, в состоянии переутомления или после длительных физических или умственных нагрузок. Также головные боли могут преследовать курильщиков, людей, употребляющих алкоголь или принимающих определённые лекарственные препараты. Помимо этого, соблюдение строгих диет, голодание и нарушенный режим питания в целом могут спровоцировать головную боль", — отметил Рябков.

Чтобы чётко определить причины головной боли, терапевт советует посетить врачей разных профилей: лора, невролога, офтальмолога и кардиолога. Медики соберут анамнез и проведут обследования.