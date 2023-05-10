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10 мая, 08:40

Врач назвал неожиданную причину головной боли и объяснил, как легко от неё избавиться

Врач Хорошев: Дефицит воды в организме может быть причиной головной боли

Есть три основных фактора, вызывающих головную боль: повышенное внутричерепное давление, интоксикация или нарушение питания головного мозга. В последнем случае причина может быть связана с недостаточным количеством воды в рационе. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с радио Sputnik.

"Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало. Из-за нехватки воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока", — отметил эксперт.

По словам медика, когда это происходит, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества, а соответствующие рецепторы отвечают на это болью. Исправить эту ситуацию несложно, пояснил Хорошев. Нужно всего лишь привести в норму количество выпиваемой за день воды. В среднем ежедневно необходимо потреблять от двух до двух с половиной литров воды зимой и не менее двух с половиной литров — летом.

В случае с интоксикацией достаточное потребление воды также будет способствовать улучшению состояния, добавил невролог.

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Никита Никонов
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