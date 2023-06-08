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8 июня, 11:35

Онкоуролог дал россиянам три ценных совета по профилактике рака

Онколог Алтунин: Избежать рака почки поможет отказ от жирных и острых блюд

Для профилактики какого-либо вида онкологии человечество не придумало ещё ничего лучше здорового образа жизни. Об этом заявил РИАМО врач-онкоуролог, специалист онкологического центра "СМ-Клиника" Денис Алтунин.

"Медицина постоянно развивается, и мы продолжаем надеяться на новые высокоэффективные методы, которые будут спасать жизни людей. Такая профилактика доступна абсолютно каждому независимо от возраста, социального положения и состояния здоровья", — сказал он.

Если речь идёт о раке почки, то пациенту следует питаться сбалансированно и разнообразно. Рацион должен состоять из овощей и фруктов, цельных зёрен, молочных продуктов, рыбы. А вот солёное, жирное и острое из него нужно убрать.

Занятия спортом очень подходят для профилактики этого заболевания, продолжил врач. Здоровому взрослому человеку достаточно уделять любой кардиоактивности 2,5 часа в неделю. Положительно скажется на здоровье отказ от алкоголя и привычки курить, а также поддержание веса в норме.

"Если у вас ожирение и вы не можете похудеть самостоятельно, обратитесь к врачу, чтобы обсудить с ним варианты снижения веса с помощью диеты, физических нагрузок или бариатрической хирургии", — заключил онколог.

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Ирина Фальке
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