Грусть убивает лёгкие, а стресс — сердце: Как психологические проблемы и негативные эмоции разрушают тело

Люди — существа эмоциональные. Мы можем испытывать множество чувств, а иногда даже несколько сразу. Причём как позитивных, так и негативных. Но некоторые переживания, которым мы не дали выход, а похоронили глубоко внутри себя, на самом деле никуда не исчезают. Они как раз и выливаются в виде проблем со здоровьем. Как психические проблемы и негатив отражаются на нашем теле и какие органы от этого страдают.

1. Агрессия влияет на челюсть

Какие бывают причины психосоматики? На что влияет невысказанная агрессия? Фото © Freepik / stefamerpik

Боль в челюсти появляется от невыплеснутой агрессии. Вспомните, что мы делаем, когда злимся? Верно — непроизвольно стискиваем зубы. Этот вроде бы обычный жест может вылиться в нарушение работы височно-нижнечелюстного сустава. Особенно если появляется у нас довольно часто.

2. Страх не оправдать надежды других давит на спину

Если человек часто сутулится, у него начинает болеть позвоночник и поясница. Но есть у такого положения спины и психосоматическая причина. Подобная осанка типична для тех, кто боится не оправдать чужие ожидания и не справиться с возложенными на него обязательствами. Получается, что он как бы несёт груз, который ему не по силам.

3. Голова, шея, плечи, надпочечники и почки страдают из-за страха

Как на нас отражается регулярно испытываемый страх? Фото © Shutterstock

Одни из самых уязвимых частей человеческого тела — голова и шея, где находится сонная артерия. Именно их в первую очередь мы машинально закрываем, если хотим себя защитить. Люди, часто испытывающие страх, невольно втягивают голову в плечи, а их поднимают вверх. Если делать движение часто, могут появиться мигрени и остеохондроз.

Не меньше страх влияет на наши почки, надпочечники и репродуктивную систему. Испытывая эту негативную эмоцию, мы невольно приглушаем поток энергии, пытаясь защититься. Частота дыхания уменьшается, кровеносный поток начинает циркулировать медленнее. Именно об этом говорят: кровь стынет в жилах. От сильного страха могут возникнуть болезни надпочечников, почек, мочевыводящих путей, боли в пояснице и недержание.

4. Заглушённый внутри гнев влияет на сердце и печень

Риск заработать себе инфаркт, диабет или даже рак выше у тех, кто чаще других испытывает гнев и при этом не выражает его открыто, а запирает в своём теле. Когда человек испытывает сильную злость, его кровеносные сосуды сужаются, учащается сердцебиение и дыхание, а также повышается кровяное давление. В итоге это приводит к изнашиванию и разрывам стенок артерий, сердечно-сосудистым заболеваниям.

5. Сердце и мозг — главные жертвы стресса

Как справиться со стрессом, который постепенно уничтожает наши органы? Фото © Freepik

Ещё одной причиной, влияющей на здоровье нашего сердца, является стресс. Конечно, небольшая встряска никому не помешает. Но если вы живёте в подобном состоянии слишком долго, это может вылиться в такие болезни, как язва желудка, астма, синдром раздражённого кишечника, повышенное давление, а также заболевания сердца. И это ещё не всё! От стресса могут начать выпадать волосы, появится раздражительность, бессонница, головные боли, гипертония и многое другое. Некоторые болезни начинаются из-за вредных привычек, которыми человек может начать страдать, желая хоть как-то отрешиться от свалившихся проблем: курение, алкоголь, расстройство пищевого поведения.

6. Грусть мешает работе лёгких

Причиной проблем с лёгкими является грусть. Причём эта эмоция продолжительнее всех остальных. Затяжная печаль вызывает затруднённое дыхание и усталость, ослабляет лёгкие. Во время горя людям тяжело дышать, воздух поступает в лёгкие с затруднениями. Отчего может развиться астма, болезни бронхов и не только.

7. Ревность и зависть — причины заболеваний мозга, желчного пузыря и печени

Какие последствия могут быть из-за частой ревности и зависти? Фото © Freepik / DCStudio

Из-за ревности люди не способны ясно мыслить, начинают испытывать тревогу, стресс, а иногда даже впадают в депрессию. Из-за этого происходит чрезмерная выработка адреналина и норадреналина в крови. Это влияет на желчный пузырь, вызывает застой крови в печени, ослабление иммунной системы, бессонницу.

Не стоит копить и невысказанные обиды, злость и ненависть внутри себя — им надо найти выход. Но правильный, чтобы никому не причинить вреда. Например, можно заняться спортом, йогой, медитациями, различными расслабляющими техниками. Или даже обратиться за помощью к психологу.