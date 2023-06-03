Клубничная Луна 2023: Чем опасно полнолуние в Стрельце 4 июня и как отразится на жизнях знаков зодиака
4 июня 2023 года состоится первое летнее полнолуние. Что оно нам принесёт и как следует его встретить, чтобы не попасть в немилость к звёздам, — в нашем материале.
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Первое летнее полнолуние в 2023 году состоится 4 июня. Это период высокой духовной силы, способный оказать влияние на человека и животных. Происходит переход от второй фазы лунного цикла к третьей. Сосредоточиться на чём-то будет весьма сложно, а вот эмоции будут на пределе. Луна даёт людям силы творить дела, однако переоценивать себя не стоит. Это может печально закончиться. Поэтому следуйте правилам и помните об осторожности.
Когда будет полнолуние в июне 2023 года
Полнолуние в июне 2023 года произойдёт в воскресенье, 4-го числа, в 06:44 по московскому времени. Но и 3, и 5 июня нам будет казаться, что лунный диск абсолютно круглый. Это первое летнее полнолуние в 2023 году. Оно носит название Клубничная Луна. Такое необычное название астрологическое явление получило потому, что начинается период созревания этой вкусной красной ягоды.
Что означает Клубничная Луна 4 июня, как она влияет на человека
Полнолуние в знаке зодиака Стрелец 4 июня: значение и влияние на человека. Фото © Freepik / rawpixel.com
Столь красивое название июньское полнолуние получило от североамериканских индейцев. Сейчас полнолуние находится в знаке зодиака Стрелец. Считается, что это мистическое время, когда обряды и ритуалы имеют повышенный эффект. Идеальный момент для познания самого себя и духовных практик. Если вы не сведущи в данном вопросе, даже обычное занятие йогой пойдёт вам на пользу.
В целом Клубничное полнолуние 4 июня имеет на человека неоднозначное влияние. С одной стороны, оно способно возбудить в нас жажду деятельности, стремлений, повысить мотивацию. С другой — довести нашу нервную систему до предела, обострить чувства тоски и неудовлетворённости, сделать человека более вспыльчивым и раздражительным. Причём не менее активными в этот период становятся и животные. Считается, что лунный свет обладает особой силой, способной влиять на людей. В такие дни можно заметить увеличение количества преступлений и дорожно-транспортных происшествий. В полнолуние 4 июня не стоит спать в лунном свете, ходить с непокрытой головой и принимать ответственные решения.
Чего нельзя делать в Клубничное полнолуние
Что категорически нельзя делать в Клубничное полнолуние 4 июня 2023 года? Фото © Freepik / cookie_studio
Клубничная Луна позитивно влияет на духовную жизнь людей, их душевную гармонию. Чтобы не нарушить внутренний баланс и не обратить положительные эмоции в негатив, стоит помнить, какие вещи лучше всего не делать 4 июня 2023 года.
- Ни в коем случае нельзя суетиться, конфликтовать, ввязываться в конфликтные ситуации. Энергия полной Луны способна во много раз приумножать любые эмоции, поэтому даже небольшая размолвка может перерасти в кровную вражду.
- Во время Клубничной Луны не стоит посещать шумные вечеринки, находиться в больших компаниях, это время надо проводить наедине с собой и своим "я".
- Нельзя злословить, распускать слухи, говорить о человеке за его спиной, всё это вернётся обратно к вам, причём в увеличенном размере.
- Не следует в полнолуние 4 июня 2023 года употреблять алкоголь и тяжёлую пищу.
- Не стоит заниматься тяжёлым физическим трудом, слишком сильно нагружать себя на работе, увеличивать уровень своей нормы активности.
- 4 июня — это время, когда вы плохо контролируете собственные эмоции и подвержены спонтанным поступкам. Поэтому в полнолуние в знаке зодиака Стрелец нельзя совершать крупных покупок. Необдуманные траты впоследствии могут доставить неприятности.
- Принимать судьбоносных решений тоже не надо. Вы можете сильно о них пожалеть.
- Нежелательно в Клубничное полнолуние 4 июня запускать проект, открывать бизнес или выходить на новую работу. Всё может пойти не по плану и в итоге обернуться провалом.
Клубничная Луна 2023: что означает полнолуние в знаке зодиака Стрелец
Как отразится полнолуние в Стрельце на всех знаках зодиака? Фото © Freepik
Полнолуние в знаке зодиака Стрелец для многих сложится благополучно. Ведь планетой – управителем этого созвездия является Юпитер, а, как известно, он довольно щедр. Овнам может повезти в области недвижимости, они каким-либо образом расширят своё пространство, а вместе с ним и мировоззрение. Если представители этого знака зодиака желают добиться славы и известности, то самое время рисковать. Не менее щедрые дары ждут и личностей знака зодиака Телец. На них может свалиться внезапное наследство или по крайней мере хорошие подарки и удачные покупки.
Близнецам в Клубничную Луну повезёт в сложных ситуациях, и они смогут выбраться из них без негативных последствий. Также можно ждать успеха в области работы и отношений с деловыми партнёрами. Если вы одиноки, то вполне вероятно, что именно 4 июня удастся встретить свою любовь. Знаку зодиака Рак повезёт в работе. Его труды могут окупиться приличным вознаграждением. Также появится шанс поправить здоровье и выгодно организовать поездку на отдых.
Рождённых под знаком зодиака Лев тоже ждут подарки и путешествия, но больше им повезёт в делах. Их авторитет значительно увеличится, а бизнес пойдёт вверх. Скорпионов ждёт хорошая финансовая прибыль. Есть вероятность заключить выгодное сотрудничество, что положительно скажется на самооценке. Стрельцам в полнолуние 4 июня 2023 года тоже повезёт с деньгами, можно ожидать и признания их заслуг на работе. А вот для людей, кто по знаку зодиака Козерог, Клубничная Луна окажется временем духовного роста и обретения внутренней гармонии. Но не чужды им и более приземлённые вещи. Возможно открытие нового бизнеса или рождение ребёнка.
Клубничное полнолуние: что можно делать 4 июня 2023 года
Что можно делать в полнолуние в знаке зодиака Стрелец 4 июня? Фото © Freepik
Чтобы провести полнолуние 4 июня с максимальной для себя пользой, лучше всего заняться следующими вещами:
- Идеальным времяпрепровождением на время Клубничной Луны 2023 будет сосредоточиться на своём внутреннем "я" в тихой и уютной домашней обстановке.
- Займитесь чисткой и своего тела, и пространства вокруг. Сделайте уборку, избавьтесь от хлама.
- Наведите 4 июня порядок и в мыслях. Возможно, пришло время оборвать ненужные, удручающие вас связи.
- В полнолуние могут пробудиться неожиданные таланты. Для творчества это наиболее благоприятный период. Поэтому обязательно повезёт людям креативных профессий — писателям, журналистам, художникам и тому подобным.
- Клубничное полнолуние — это время, когда следует завершить все начатые проекты, подвести итоги.
- Что касается садовых работ, то это удачный период для подкормки, борьбы с вредителями, прополки и сбора урожая.
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