6 иллюзий, с которыми важно попрощаться во взрослом возрасте, ведь они мешают жить

Хорошо известно, что взрослые и дети совершенно по-разному смотрят на жизнь. И на то есть немного грустная причина. Жестокий мир постепенно лишает нас наивности и непосредственности и сталкивает с суровыми реалиями. С одной стороны, это печально, с другой — иначе выжить просто нельзя. Однако иногда в людях всё же остаются некоторые детские иллюзии, настолько глубоко вбитые в подсознание, что так легко от них избавиться невозможно. Вот несколько заблуждений, с которыми стоит поскорее расстаться, когда вырастаешь из подгузников.

1. Появится принц на белом коне и спасёт от злой мачехи

Мы ждём, когда кто-то придёт и решит наши проблемы. Фото © Freepik

Одна из главных иллюзий формируется, когда родители кормили с ложечки и подтирали попу (утрированно, конечно). Кто-то обязательно придёт и решит все наши проблемы. Некий спаситель и герой. Если всю жизнь ждать такого супермена, то можно упустить время. Инфантилизм на пользу ещё никому не пошёл. Человеку важно самостоятельно ставить цели и стремиться к ним. Надежда на других вызовет только регресс и помешает развитию личности.

2. Весь мир передо мной в долгу

Нет, никто ничего никому не должен. Ну если, конечно, не занимал денег или не одалживал вещей. Просто дети привыкли к тому, что родители дают им всё, что те ни попросят. Вот только крайне важно научиться говорить "нет" чаду. Иначе оно так и будет всю жизнь обманываться и требовать от других исполнения своих желаний. Надо как можно раньше объяснить ребёнку, что у людей должно быть своё мнение. И выполнять его потребности они не обязаны — это воспитает в человеке самодостаточность и самостоятельность.

3. Виноват не я, а он…

Не способные взять на себя ответственность люди винят всех вокруг, кроме себя. Фото © Freepik

Люди, не умеющие брать на себя ответственность и платить за собственные поступки, всегда будут искать виноватого в толпе. И никогда не признают, что сами кузнецы личных неудач. Крайнего отыскать всегда можно: злой начальник не понимает моей креативной натуры; плохие родители отказываются содержать до 40 лет; неправильная страна с неправильными законами; ретроградный Меркурий и всё в таком роде. Но жизнь зависит только от нас и ни от кого больше. И последствия своих действий расхлёбывать тоже нам. Чем раньше человек это поймёт, тем лучше. Хотя при взгляде на людей вокруг порой кажется, что никто из них ещё не расстался с этой иллюзией.

4. Деньги — это хорошо или плохо?

Тут существует две крайности. В зависимости от того, в каких условиях воспитывается ребёнок, он может убедиться либо в том, что деньги смогут решить абсолютно любые проблемы, либо, наоборот, принесут только боль и страдания. И то и другое, конечно же, полная нелепица. Нельзя обесценивать деньги — они важны для хорошего качества жизни и не приносят зла, как некоторые считают. И перекладывать на шелестящие купюры все свои проблемы тоже глупо. Да, конечно, в некоторые моменты эти бумажки могут помочь. Но без ваших собственных усилий ровным счётом не сделают ничего. Отношение к финансам в первую очередь должно быть адекватным.

5. Он успешен, потому что ему повезло

Успех — это результат упорного труда, а не везения. Фото © Freepik / garetsvisual

Важно донести до ребёнка, что успех не даётся даром. Для этого необходимо долго и упорно работать. Внезапное счастье на голову не падает. Но многие люди, даже будучи взрослыми, пытаются обесценить чужие заслуги и выставить их как простое везение. А ведь это несправедливо: за что ему такая радость, а мне нет? Чем я хуже? Это порождает зависть и обиды. Но в жизни невозможно стать успешным, если тратить всю свою энергию на отрицательные эмоции, не дающие ничего, кроме саморазрушения.

6. Я должен быть хорошим в глазах каждого человека