"Вдовий огонь": Женщина справилась с горем от смерти мужа, переспав с 15 незнакомцами

Жительница Великобритании после смерти мужа бросилась во все тяжкие и переспала за год с 15 незнакомцами, но психологи назвали это "нормальной реакцией" на пережитый стресс из-за потери любимого, пишет Daily Mail.

39-летняя Алекс Делани стала вдовой в 34 года, её супруг внезапно потерял сознание, после чего скончался в больнице из-за оторвавшегося тромба. Детей у пары не было, поэтому женщина оказалась наедине со своим горем. Через три месяца вдова внезапно почувствовала необузданное сексуальное желание и начала искать через Интернет случайных партнёров.

"С первым партнёром мы познакомились в Сети и договорились встретиться и выпить кофе. Я была трезвой, он тоже. Но спустя мгновение после того, как мы переступили порог моей квартиры, мы начали заниматься сексом", — поделилась она с изданием.

Делани не считает это изменой и предательством памяти умершего супруга. По её словам, ни с одним из пятнадцати незнакомцев она не встретилась повторно и не завязала серьёзных отношений. Женщина даже консультировалась с врачами, которые назвали её синдром — "вдовий огонь".

Стресс можно побороть гормонами сексуального удовольствия, объяснили ей в больнице. Организм стремится к размножению и сохранению вида из-за невроза и тревожности. Таким синдромом страдают 63% людей, потерявших партнёров, пояснил терапевт Клэр Дикон.