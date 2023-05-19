Британка два года обманывала любовницу, выдавая себя за мужчину

В Великобритании женщина обманом убедила свою любовницу в том, что она мужчина. Ей удалось лгать таким образом два года, пишет New York Post. Теперь её обвиняют в мошенничестве.

По данным издания, британке Блейд Сильвано 40 лет. Она уверяла свою подругу в том, что служила в британской армии и пережила рак. Во время интима партнёрша Сильвано ничего не подозревала, поскольку та просила её быть с завязанными глазами, использовала секс-игрушки и не включала свет. По дому женщина ходила в мужских трусах.

"Я могла свободно двигать руками, трогала его бока, спину, но я никогда не могла засунуть руки под его одежду или под его боксеры", — поделилась обманутая женщина.

Отношения пары были на пороге свадьбы, невеста даже выбирала платье. Но через какое-то время Сильвано отменила бракосочетание, сославшись на диагноз рак. В итоге обманутая женщина обнаружила благодаря соцсетям, что её партнёр на самом деле женщина.