"Твоя принцесса" развела москвича в "Тиндере", оставив без секса и без денег

38-летний москвич познакомился в "Тиндере" с блондинкой, которая назвалась "Твоей принцессой". Мужчина общался с незнакомкой некоторое время, после чего решил перейти к более серьёзным действиям. Он предложил девушке встретиться ради интима. Незнакомка была не против, но попросила перевести ей пять тысяч "авансом" за секс. А потом ещё 30 тысяч рублей. Мужчина выполнил требования, но девушка вдруг пропала и удалила его из пар. Теперь полицейские проводят проверку и разыскивают мошенницу.