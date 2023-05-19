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19 мая, 07:57

"Твоя принцесса" развела москвича в "Тиндере", оставив без секса и без денег

SHOT: Мошенница из "Тиндера" обманула москвича на 35 тысяч рублей

Жителя Москвы развели в приложении для знакомств Tinder на 35 тысяч рублей. Расстроенный мужчина уже обратился в полицию, сообщает телеграм-канал SHOT.

38-летний москвич познакомился в "Тиндере" с блондинкой, которая назвалась "Твоей принцессой". Мужчина общался с незнакомкой некоторое время, после чего решил перейти к более серьёзным действиям. Он предложил девушке встретиться ради интима. Незнакомка была не против, но попросила перевести ей пять тысяч "авансом" за секс. А потом ещё 30 тысяч рублей. Мужчина выполнил требования, но девушка вдруг пропала и удалила его из пар. Теперь полицейские проводят проверку и разыскивают мошенницу.

Разочарованный россиянин потребовал от Tinder компенсацию в миллиард рублей

Разочарованный россиянин потребовал от Tinder компенсацию в миллиард рублей

Кстати, Tinder уходит из России. Россиянки на фоне этих новостей рассказали жуткие истории о знакомствах из этого приложения, после которых совершенно не жалеют об уходе сервиса. В Госдуме уже предложили создать аналогичный российский сервис с верификацией через "Госуслуги".

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SHOT

Иван Косицын
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