Разочарованный россиянин потребовал от Tinder компенсацию в миллиард рублей

Уход американского сервиса знакомств Tinder из России поднял на уши всю общественность, а некоторых даже обидел. Предприниматель Александр Воловик подал иск на владельцев приложения и собрался стрясти с них миллиард рублей за разбитые мечты и ожидания, не совпавшие с реальностью. В беседе с телеканалом "360" он даже заявил, что готов лично поехать в США, где находится штаб-квартира ответчика.

Бизнесмен Александр Воловик подал иск против владельца Tinder на 1 млрд рублей. Видео © Telegram / Александр Воловик

"Миллионы людей по всему миру, включая меня, стали заложниками этого приложения. Оно дарит надежду найти ту самую, но постоянно списывает с меня за это деньги. Им невыгодно, чтобы я нашёл кого-то… Им выгодно, чтобы я искал! И, видимо, уход Tinder из России связан с тем, что они просто хотят уйти от ответственности. Мне надоело! Подаю в суд на Tinder. Пусть компенсируют мне потраченное время, деньги и убитые надежды на любовь!" — заявил бизнесмен в своём телеграм-канале.

Полный решимости призвать к ответу владельцев "Тиндера", Воловик за время использования приложения даже вывел свою статистику. По его словам, каждая десятая девушка переводила общение в мессенджеры и либо предлагала интим-услуги, либо просила оформить подписку на сервисе OnlyFans. Лишь с 1% собеседниц общение дошло до встречи вживую. Предприниматель назвал Tinder самообманом и иллюзией востребованности у женщин и выбора у мужчин.

Ущерб пользователь оценил без малого в миллиард рублей. Он проконсультировался с юристом и отправил иск по почте в Челябинский городской суд, поскольку, проживая в Москве, сохранил прописку в "самом суровом" городе России. При этом при необходимости бизнесмен готов поехать и за рубеж.