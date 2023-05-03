КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 10:41

Разочарованный россиянин потребовал от Tinder компенсацию в миллиард рублей

Российский бизнесмен подал иск против владельца Tinder на миллиард рублей

<p>Бизнесмен Александр Воловик. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/volovik_01/631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Воловик </a></p>

Бизнесмен Александр Воловик. Обложка © Telegram / Александр Воловик

Уход американского сервиса знакомств Tinder из России поднял на уши всю общественность, а некоторых даже обидел. Предприниматель Александр Воловик подал иск на владельцев приложения и собрался стрясти с них миллиард рублей за разбитые мечты и ожидания, не совпавшие с реальностью. В беседе с телеканалом "360" он даже заявил, что готов лично поехать в США, где находится штаб-квартира ответчика.

Бизнесмен Александр Воловик подал иск против владельца Tinder на 1 млрд рублей. Видео © Telegram / Александр Воловик

"Миллионы людей по всему миру, включая меня, стали заложниками этого приложения. Оно дарит надежду найти ту самую, но постоянно списывает с меня за это деньги. Им невыгодно, чтобы я нашёл кого-то… Им выгодно, чтобы я искал! И, видимо, уход Tinder из России связан с тем, что они просто хотят уйти от ответственности. Мне надоело! Подаю в суд на Tinder. Пусть компенсируют мне потраченное время, деньги и убитые надежды на любовь!" — заявил бизнесмен в своём телеграм-канале.

Полный решимости призвать к ответу владельцев "Тиндера", Воловик за время использования приложения даже вывел свою статистику. По его словам, каждая десятая девушка переводила общение в мессенджеры и либо предлагала интим-услуги, либо просила оформить подписку на сервисе OnlyFans. Лишь с 1% собеседниц общение дошло до встречи вживую. Предприниматель назвал Tinder самообманом и иллюзией востребованности у женщин и выбора у мужчин.

Ущерб пользователь оценил без малого в миллиард рублей. Он проконсультировался с юристом и отправил иск по почте в Челябинский городской суд, поскольку, проживая в Москве, сохранил прописку в "самом суровом" городе России. При этом при необходимости бизнесмен готов поехать и за рубеж.

"Учитывая, что Tinder весь свой бизнес строил на том, чтобы выкачивать из людей деньги, вряд ли он станет легко их отдавать", — отметил Воловик.

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Как уже писал Лайф, на днях стало известно об уходе Tinder из России к 30 июня. Некоторых новость огорчила, однако в Госдуме уже подумали о замене западному приложению. Так, Виталий Милонов предложил создать аналогичный отечественный сервис с верификацией через "Госуслуги". При этом многие россиянки говорят, что даже рады уходу "Тиндера". Девушки признались SHOT, что найти нормального мужчину там всегда было проблематично, при этом неприятностей хоть отбавляй.

Николь Вербер
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