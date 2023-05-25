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25 мая, 11:36

Женщина нашла необычный способ достигать оргазма

Жительница Чехии с помощью йоги научилась достигать оргазма силой мысли

В Чехии у 33-летней женщины развилась способность достигать оргазма без стимуляции гениталий. Это произошло после занятий тантрической йогой, заявили учёные из Карлова университета в Праге. Их научную статью опубликовал журнал Sexual Medicine.

Обычно оргазм происходит по пути "снизу-вверх", когда стимуляция гениталий активирует нейрохимические пути в головном и спинном мозге. Женщина, о которой идёт речь, научилась делать наоборот — достигать "пика" буквально силой мысли.

Уточняется, что она занималась йогой несколько лет. А начала это делать, поскольку испытывала боли при сексе, трудности с вагинальными оргазмами. Утверждается, что сейчас её спонтанные оргазмы длятся от пяти до десяти минут.

Создана математическая модель мужского оргазма

Создана математическая модель мужского оргазма

Учёные исследовали кровь женщины и выяснили, что после таких оргазмов уровень гормона пролактина значительно увеличивался (до 48%). Он оставался высоким ещё 30 минут. Специалисты пришли к выводу, что "тантрические" оргазмы вызывают такие же физиологические изменения, как и обычные.

Ранее Лайф писал о том, что во время секса в мозге женщины активизируются центры, отвечающие за адреналиновую реакцию. Таким образом снижается активность отделов, которые ответственны за чувство страха и тревоги.

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Freepik / freepic.diller

Илья Суриков
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