Натуральный антидепрессант: Россиянкам рассказали о неожиданной пользе оргазма

Во время секса в мозге женщины активизируются центры, отвечающие за адреналиновую реакцию, в результате снижается активность отделов, которые ответственны за чувство страха и тревоги. Об этом рассказала акушер-гинеколог клиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на Волоколамском шоссе Наталья Давыденко в беседе с "Газетой.ru".

Специалист пояснила, что главной биологической чертой оргазма являются выброс в кровь и всплеск концентрации целого ряда гормонов, иммуноглобулинов и других биологически активных веществ.

"Оргазм имеет выраженный обезболивающий эффект: вырабатывающиеся во время оргазма окситоцин и эндорфины помогают справиться с головной болью. Во время оргазма мышцы тазового дна женщины сокращаются, что помогает им оставаться в тонусе. Для рожавших женщин это особенно актуально", — отметила доктор.

Врач добавила, что оргазм также положительно влияет на внешность. Всё дело в том, что в организме женщины вырабатывается гормон эстроген, который влияет на увлажнённость и текстуру кожи, а также стимулирует выработку гиалуроновой кислоты. А недостаток эстрогена может негативно сказаться на качестве ногтей, волос и кожи.

Кроме того, напомнила гинеколог, занятия сексом помогают сохранить физическую форму, ведь, согласно исследованиям, достигая оргазма, женщина сжигает 200–400 ккал. По словам Давыденко, оргазм можно называть натуральным антидепрессантом.

"Во время оргазма увеличивается количество серотонина (гормона счастья — регулирует тревожность и отвечает за настроение) и уменьшается количество кортизола (гормона, который активно вырабатывается в ответ на стресс), благодаря этому улучшаются психоэмоциональное состояние и сон, снижается уровень тревожности", — заключила эксперт.