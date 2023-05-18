Создана математическая модель мужского оргазма

Учёные из Университета Сассекса в Британии создали математическую модель, показывающую условия для достижения мужского оргазма. Их работа размещена в журнале Chaos.

Сама формула довольно сложна и вряд ли поможет человеку в разгар сексуальных утех. Однако, следуя её логике, математики смогли сформулировать основную рекомендацию для мужчин. Она, конечно, не даст стопроцентной гарантии, но улучшит шансы на успех. Суть в том, что для достижения оргазма нужно избегать излишнего психологического возбуждения до полового акта.

"Результаты затрагивают физиологические и психологические аспекты, которые необходимы для достижения оргазма. Результаты нашей модели показывают, что если мужчина становится психологически чрезмерно возбуждённым, то это может негативно сказаться на шансах достижения оргазма. Это приводит к тому, что человек переусердствует в достижении кульминации и не может расслабиться", — рассказали специалисты.

После анализа данных о четырёх стадиях цикла возбуждения у мужчин они создали два уравнения. Одно из них затрагивало психологические факторы, а другое — физиологические. В будущем такие формулы позволят создать карту условий, которые приводят к оргазму. Математики основывались на исследовании 1966 года, в котором были сведения о 10 тысячах половых актах в лаборатории между 382 женщинами и 312 мужчинами. Учёные планируют разработать такую же модель и для женщин.