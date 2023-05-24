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23 мая, 21:38

Разлука длиной в 16 лет: Британка увидела своё сердце среди музейных экспонатов

BBC: Британка увидела своё сердце в музее спустя 16 лет после трансплантации

<p>Сердце Дженнифер Саттон в лондонском музее. Обложка © <a href="https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-65633312" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BBC News</a><a href="https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-65633312?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_ptr_name=twitter&at_campaign_type=owned&at_link_id=AE18AE0C-F576-11ED-AD0A-0CB1D772BE90&at_campaign=Social_Flow&at_link_type=web_link&at_bbc_team=editorial&at_medium=social&at_link_origin=BBCNews&at_format=link" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>/ Tom Evans</p>

Сердце Дженнифер Саттон в лондонском музее. Обложка © BBC News / Tom Evans

Англичанка Дженнифер Саттон из города Рингвуд смогла посмотреть на собственное сердце во время экскурсии в лондонском музее. Орган был заменён на донорский 16 лет назад, сообщает BBC News.

По признаниям 38-летней Саттон, встреча с собственным сердцем вызвала у неё смешанные чувства.

"Но это довольно приятно. <...> Оно поддерживало мою жизнь 22 года", — отметила женщина.

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Неутешительный диагноз — рестриктивная кардиомиопатия — англичанке поставили ещё в студенческие годы. Из-за патологии она не могла полноценно жить и испытывала трудности при малейшей физической нагрузке. Трансплантация подарила ей новую жизнь.

До проведения операции Саттон дала разрешение Королевскому колледжу хирургов использовать её сердце для выставки в Хантерианском музее в Лондоне. Спустя 16 лет женщина решила посетить экспозицию, чтобы на него посмотреть.

Ещё более шокирующий случай ранее произошёл во Франции. Там врачи прооперировали посетителя Эйфелевой башни, у которого внезапно остановилось сердце. Прямо в одном из помещений главной достопримечательности страны они провели ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Это позволило вывести пациента из тяжёлого состояния и поддержать его жизнь до госпитализации.

Ольга Платонова
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