Разлука длиной в 16 лет: Британка увидела своё сердце среди музейных экспонатов
BBC: Британка увидела своё сердце в музее спустя 16 лет после трансплантации
Сердце Дженнифер Саттон в лондонском музее. Обложка © BBC News / Tom Evans
Англичанка Дженнифер Саттон из города Рингвуд смогла посмотреть на собственное сердце во время экскурсии в лондонском музее. Орган был заменён на донорский 16 лет назад, сообщает BBC News.
По признаниям 38-летней Саттон, встреча с собственным сердцем вызвала у неё смешанные чувства.
"Но это довольно приятно. <...> Оно поддерживало мою жизнь 22 года", — отметила женщина.
Неутешительный диагноз — рестриктивная кардиомиопатия — англичанке поставили ещё в студенческие годы. Из-за патологии она не могла полноценно жить и испытывала трудности при малейшей физической нагрузке. Трансплантация подарила ей новую жизнь.
До проведения операции Саттон дала разрешение Королевскому колледжу хирургов использовать её сердце для выставки в Хантерианском музее в Лондоне. Спустя 16 лет женщина решила посетить экспозицию, чтобы на него посмотреть.
Ещё более шокирующий случай ранее произошёл во Франции. Там врачи прооперировали посетителя Эйфелевой башни, у которого внезапно остановилось сердце. Прямо в одном из помещений главной достопримечательности страны они провели ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Это позволило вывести пациента из тяжёлого состояния и поддержать его жизнь до госпитализации.