Разлука длиной в 16 лет: Британка увидела своё сердце среди музейных экспонатов

Англичанка Дженнифер Саттон из города Рингвуд смогла посмотреть на собственное сердце во время экскурсии в лондонском музее. Орган был заменён на донорский 16 лет назад, сообщает BBC News.

По признаниям 38-летней Саттон, встреча с собственным сердцем вызвала у неё смешанные чувства.

"Но это довольно приятно. <...> Оно поддерживало мою жизнь 22 года", — отметила женщина.

Неутешительный диагноз — рестриктивная кардиомиопатия — англичанке поставили ещё в студенческие годы. Из-за патологии она не могла полноценно жить и испытывала трудности при малейшей физической нагрузке. Трансплантация подарила ей новую жизнь.

До проведения операции Саттон дала разрешение Королевскому колледжу хирургов использовать её сердце для выставки в Хантерианском музее в Лондоне. Спустя 16 лет женщина решила посетить экспозицию, чтобы на него посмотреть.