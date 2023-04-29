На Эйфелевой башне прооперировали мужчину, у которого остановилось сердце

Французские врачи прооперировали посетителя Эйфелевой башни, у которого внезапно остановилось сердце. Как сообщает телеканал BFM TV, уникальный случай произошёл днём 28 апреля.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы для спасения посетителя башни провели ему экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Этот инвазивный метод замещения функций лёгкого и сердца позволяет вывести пациента из тяжёлого состояния и поддержать его жизнь.

Операция прошла успешно, через два часа мужчину доставили в больницу Неккера в 15-м округе Парижа для дальнейшего лечения.