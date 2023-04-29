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29 апреля, 09:46

В Подольске впервые удалили опухоль мозга методом флуоресцентной навигации

Подмосковные врачи впервые провели операцию по удалению опухоли в головном мозге и использовали метод, повышающий точность вмешательства. Как пишут "Вести Подмосковья", в Подольскую областную клиническую больницу поступила 56-летняя женщина, жаловавшаяся на головокружение и боли. МРТ выявило у неё новообразование в правой лобной доли.

В ходе последовавшей операции нейрохирурги применили метод флуоресцентной навигации — введение специального вещества, которое подсвечивает структуру опухоли. По словам заведующего нейрохирургическим отделением Михаила Землянского, благодаря этому удалось очень точно определить её границы и повысить радикальность удаления.

Операция закончилось благополучно и пациентку уже выписали, однако злокачественный характер опухоли предусматривает дальнейшее лечение у онколога и радиолога.

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Лайф рассказывал, как в подмосковном Ногинске врачи удалили женщине гигантскую опухоль яичника. Она поступила с жалобами на острую боль в животе, и в ходе обследования выяснилось, что размер новообразования составляет 40 сантиметров.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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