Ногинские врачи нашли у поступившей с острой болью в животе женщины гигантскую опухоль яичника

В городе Ногинске Московской области врачи спасли 43-летнюю женщину, удалив ей гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщили Лайфу в местной больнице.

Женщина поступила в больницу c жалобами на острую боль в животе. В ходе обследования врачи увидели, что опухоль яичника занимает всю брюшную полость. Её размер был более 40 сантиметров в диаметре. Такое состояние крайне опасно для жизни, ведь это может привести к разрыву, внутрибрюшному кровотечению и летальному исходу. Поэтому врачи решили оперативно прооперировать пациентку.

"В ходе хирургического вмешательства мы произвели резекцию большого сальника и удалили опухоль вместе с маткой. Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно", — рассказала заведующая гинекологическим отделением № 2 Ногинской областной больницы Ольга Шафрастова.

После операции материал отправили на гистологическое исследование. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. По результатам гистологии специалисты примут решение о дальнейшей тактике лечения. Кроме того, ногинские врачи напомнили, что нужно регулярно проходить осмотры и диспансеризацию, чтобы выявлять различные патологии на ранней стадии.