КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 08:53

Ногинские врачи нашли у поступившей с острой болью в животе женщины гигантскую опухоль яичника

В Подмосковье врачи удалили 43-летней женщине полуметровую опухоль яичника

В городе Ногинске Московской области врачи спасли 43-летнюю женщину, удалив ей гигантскую опухоль яичника. Об этом сообщили Лайфу в местной больнице.

Женщина поступила в больницу c жалобами на острую боль в животе. В ходе обследования врачи увидели, что опухоль яичника занимает всю брюшную полость. Её размер был более 40 сантиметров в диаметре. Такое состояние крайне опасно для жизни, ведь это может привести к разрыву, внутрибрюшному кровотечению и летальному исходу. Поэтому врачи решили оперативно прооперировать пациентку.

"В ходе хирургического вмешательства мы произвели резекцию большого сальника и удалили опухоль вместе с маткой. Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно", — рассказала заведующая гинекологическим отделением № 2 Ногинской областной больницы Ольга Шафрастова.

После операции материал отправили на гистологическое исследование. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. По результатам гистологии специалисты примут решение о дальнейшей тактике лечения. Кроме того, ногинские врачи напомнили, что нужно регулярно проходить осмотры и диспансеризацию, чтобы выявлять различные патологии на ранней стадии.

Во Владивостоке нейрохирурги достали из головы девушки 25-сантиметровый нож

Во Владивостоке нейрохирурги достали из головы девушки 25-сантиметровый нож

Ранее в Уфе хирурги удалили из кишечника пациента ленточного червя длиной больше метра. Паразит жил там несколько лет.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Общество
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров