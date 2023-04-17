Девочка-русалка из США научилась ходить после разделения ног

В США врачи провели операцию девочке с редким заболеванием — синдромом русалки. Маленькой жительнице города Лаббок, штат Техас, Блэр Спайви разделили ноги, благодаря чему она смогла научиться ходить и теперь ведёт полноценную жизнь, передаёт Daily Mirror.







Ещё с рождения врачи диагностировали у девочки сиреномелию — заболевание, при котором ноги повёрнуты задом наперёд от колена и срастаются у стоп. Причём об аномалии мать узнала на двенадцатой неделе беременности. Врачи тогда говорили, что ребёнок не выживет, ведь у большинства таких детей не развиваются печень, кишечник и гениталии, однако их прогнозы оказались неверными.

К счастью, большая часть внутренних органов развивалась нормально, а когда Блэр было полгода, врачи провели семичасовую операцию по разделению ног. Несмотря на это, конечности всё же пришлось ампутировать по колено, однако и это не остановило малышку. В итоге девочке поставили протезы, а к пяти годам она начала ходить. Как говорит мать Блэр, малышка продолжает усердствовать и уже в скором будущем хочет научиться бегать. При этом семья её всячески поддерживает и старается внушить уверенность в себе.