10 историй с Reddit об ужасных людях, после которых диснеевские злодеи покажутся душками

Если думали, что злодеи из мультфильмов Диснея — это самые страшные персонажи, то вы ошибались. В реальной жизни есть такие люди, правда, иногда они всё-таки осознают, что делают. Собрали на Reddit десять историй от пользователей, которые неожиданно для себя осознали, что они — отвратительные люди.

"Я шла по школе и наткнулась на нескольких учеников, которые выглядели очень грустными, потому что, как я поняла, их вели в кабинет директора. Я, не особо думая, решила пошутить: "Чего такие грустные, умер кто-то?" Оказывается, все они были братьями и сёстрами и им только что сказали, что их мать умерла от рака груди", — WArslett.

Реальные злодеи, которые превосходят диснеевских. Фото © Freepik

"В старшей школе я шёл позади девчонки из моего класса и впервые заметил, что она хромает, поэтому я сказал: "Эй! Что за ерунда у тебя с ногой!?" Она обернулась и сказала: "У меня церебральный паралич". Прошло 15 лет, а я до сих пор об этом думаю", — mega_man_ex.

"Поздравила коллегу с беременностью. Она не была беременной, у неё был просто большой живот. По сей день бегаю от неё как от чумы", — jesuissortinu.

"На одной вечеринке мы выпивали с друзьями. Среди компании была девушка, назовём её Дженни, которая, как думаю, была в меня влюблена. Её подруга в один момент пошутила: "Ну что, ты уже достаточно пьян, чтобы поцеловать Дженни?" На что я ответил: "Даже не близко". У меня есть привычка отпускать неприятные шутки, не подумав. Но вот этот случай заставил меня почувствовать себя полным куском дерьма", — Wils82.

Отвратительные поступки, которые стали настоящими испытаниями для людей. Фото © Freepik

"Когда мне было восемь, я подошла к маминой коллеге и спросила: "Если её сын умрёт, могу ли я взять его игрушки?" Нужно отметить, с её сыном всё хорошо, просто я была одержима "Годзиллой", а у мальчика как раз все игрушки были годзиллами", — Plebian_Donkey_Konga.

"В средней школе я увидел ребёнка, который ходил с поясной сумкой, поэтому хихикнул и крикнул ему: "Прикольный нажопник!" Он ответил: "Это для моего инсулина. Мне поставили диагноз "диабет" недавно", — пользователь Reddit.

10 историй о том, какие ужасы могут совершить обычные люди. Фото © Freepik / karlyukav

"Я писала электронное письмо, жалуясь на коллегу, которая постоянно лажала в даже самых простых задачах. Проблема была в том, что я случайно начала "Ответить всем", это письмо получили более сотни человек. Эрика, прости меня! — пользователь Reddit.

"Я учительница... как-то раз зашла в класс моей коллеги, громко и неприятно насмехаясь над человеком из районного управления, который должен помогать нам с обучением и дать финансовую поддержку. Она немедленно выводит меня из класса и начинает смеяться, потому что он сидел там, чтобы присутствовать на её следующем уроке", — mathlady89.

Худшие поступки, за которые люди сожалеют всю жизнь. Фото © Freepik

"Неизвестный парень пришёл ночью на мою лужайку и начал устанавливать какую-то табличку. Я увидел его, выбежал на улицу и заорал: "Что, чёрт возьми, ты делаешь?" Он начал отвечать: "Вывеску ставлю". Я его оборвал и сказал: "Не на моём дворе, ну уж нет". А потом вспомнил, что несколько недель назад он приходил ко мне и попросил разрешение, чтобы установить эту табличку", — niquattx.