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2 июня, 18:39

Налоговая заблокировала счета нового мужа Риты Дакоты

ФНС заблокировала счета компании инфобизнесмена Фёдора Белогая

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/easyg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фёдор Белогай</a></p>

Обложка © VK / Фёдор Белогай

Кампания по проверке блогеров-миллионников продолжается, сейчас "под прицелом" ФНС Фёдор Белогай, муж певицы Риты Дакоты. По данным "Спарк-Интерфакс", ведомство за непредоставление налоговой декларации заблокировало счета его компании "Хайлайтс медиа".

Предприниматель и сама Дакота продают онлайн-курсы медитаций "Медиториум" и "Кипятокпитие", направленные на проработку "физического и ментального здоровья". Стоимость каждого курса приближается к 500 тысячам рублей.

Счета были арестованы в середине мая, а в конце месяца у "духовных гуру" состоялась свадьба. Они скромно расписались в МФЦ, певица объяснила, что собранные на свадьбу деньги они отправят на ремонт подмосковного детского дома.

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

А ранее эксперт Кристина Дейнеко раскрыла скрытые техники, которыми инфопредприниматели завлекают россиян. Их выдают фразы "только сегодня и только сейчас".

Лариса Сафронова
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