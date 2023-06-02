Налоговая заблокировала счета нового мужа Риты Дакоты

Кампания по проверке блогеров-миллионников продолжается, сейчас "под прицелом" ФНС Фёдор Белогай, муж певицы Риты Дакоты. По данным "Спарк-Интерфакс", ведомство за непредоставление налоговой декларации заблокировало счета его компании "Хайлайтс медиа".

Предприниматель и сама Дакота продают онлайн-курсы медитаций "Медиториум" и "Кипятокпитие", направленные на проработку "физического и ментального здоровья". Стоимость каждого курса приближается к 500 тысячам рублей.

Счета были арестованы в середине мая, а в конце месяца у "духовных гуру" состоялась свадьба. Они скромно расписались в МФЦ, певица объяснила, что собранные на свадьбу деньги они отправят на ремонт подмосковного детского дома.