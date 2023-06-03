Почему звёздные дети бегут от СВО и осуждают родителей Оглавление Дочь Владимира Машкова ждёт его в Гааге Елизавета Боярская лайкает "тварям" Анна Наринская В некоторых богемных семьях случился идеологический раскол: любимые народом родители показали себя настоящими патриотами и героями, а вот их дети выступают с критикой СВО. 82355 82355 Елизавета Боярская, Мария Машкова, Михаил Боярский, Владимир Машков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей / Тараканов Вадим / Шарифулин Валерий / Демьянчук Александр

Дочь Владимира Машкова ждёт его в Гааге

В комментарии в соцсетях к продюсеру и мужу певицы Валерии Иосифу Пригожину пришла дочь актёра и режиссёра Владимира Машкова Мария. Она живёт в Америке и критикует отца, поддержавшего СВО.

Мария Машкова похвалила слитую в Сеть получасовую запись разговора двух собеседников, которые, по мнению пользователей, очень похожи на голоса Иосифа Пригожина и бизнесмена Фархада Ахметова. Она также возмутилась, что продюсер открещивается от этого разговора.

Мария Машкова. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

— Ой, а я уже растиражировала! Слушала, не отрываясь! Кое-что даже выучила. Так захотелось вас обнять первый раз в жизни. Вы вдруг из мультика превратились в настоящего порядочного (или хотя бы осознающего) человека. Зашла к вам на страничку, а тут опять… мультик. Ну ладно. Всё равно, как вы сказали. Все ответят по заслугам! Сил вам!

До этого дочь известного актёра призывала в своих аккаунтах "не трусить и бежать в неизвестность", "в эмиграции бывает страшно, но не так, как в преддверии контрнаступления Украины", пугала своих подписчиков Мария.

За не очень продолжительное время позиция единственной дочери Машкова поменялась на агрессивную. Проживающая в США Мария пожелала увидеть отца на скамье подсудимых.

— До встречи в Гааге, где будут судить наших отцов. Там обнимемся и поплачем, сказав: "А что мы могли?" Нам ещё и 40 лет не было. Любовь всем папам, кто погряз во зле… Я, как дочь, ещё поборюсь за своего, — заявила Машкова.

Незадолго до последних "откровений" Машков отказался отрекаться от единственного ребёнка, заявив, что просил вернуться её на родину, но она не согласилась. Сам актёр активно гастролирует со спектаклями по Донбассу. "Здесь весь Русский мир защищает свою землю…. Мы — один народ, у нас одна судьба, и у нас будет одна победа. Другого быть не может", — сказал Машков во время одного из своих выступлений в Луганске.

Елизавета Боярская лайкает "тварям"

Однако не все дочери такие неблагодарные. Лиза Боярская и её муж Максим Матвеев поначалу критиковали СВО, но, вероятно, со временем решили не комментировать свою точку зрения и, тем более, не обсуждать позицию знаменитого мушкетёра и отца Михаила Боярского, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. "Самое главное для человека — быть нужным своей стране, городу, окружающим людям", — объяснял 72-летний Боярский свою позицию.

Лиза Боярская. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В июле прошлого года журналист Александр Евсеев рассказывал, как пытался взять интервью у Максима Матвеева, однако оно так и не состоялось. Актёр вместе со своей женой Елизаветой Боярской с первых дней спецоперации выступали против. Отказавшись от объяснений, Боярская, тем не менее, демонстрирует свою позицию, лайкая ненавистнические посты Аллы Пугачёвой, эмигрировавшей в Израиль. После слов в адрес граждан РФ, что они являются "холопами и рабами", Пугачёва сказала, что считает несогласных с её мнением россиян "тварями и лжецами", и Лиза поставила лайк.

Писатель и политик Евгений Прилепин в своём посте про отцов и деточек проводит аналогию с довоенными годами прошлого века. "Помню, в 90-е годы в приличных кругах уже было принято скептически относиться к шолоховским рассказам, где каждый второй сюжет о том, как сын идёт против отца, брат — на брата, а дед — на внука. Мол, слишком литературно, как в индийском кино, но теперь, по его словам, современная семейная хроника всё меньше отличается от шолоховских времён.

Анна Наринская

Журналист и критик Анна Наринская поддерживает Украину и живёт в Европе. Это дочь известного советского поэта и сценариста Евгения Рейна, входившего в окружение Анны Ахматовой. Теперь на своей странице в соцсетях журналист с горечью пишет об отмене концертов, фестивалей, спектаклей, изъятии книг, жалуется, что отменяют русскую культуру как раз в России, а не на враждебном Западе. При том, что в России её книги не запрещали. После очередных стенаний о нелёгкой судьбе, когда "стыдно быть из России", в пабликах сравнили ситуацию с раскладами смутного времени, "когда недобитые удельные и боярские аутсайдеры кооперировались с людьми из ниоткуда, вроде Заруцкого, Болотникова и других самозванцев, и пытались монетизировать свою позицию с удвоенной силой".

Анна Наринская. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

"Зачем нужен деколониальный взгляд на русскую литературу?" — один из последних текстов Наринской в Фонде Карнеги, где она вместе с американскими писательницами пытается обвинить русскую классику в "гнездящейся в ней имперскости". Попутно критикуя защитников Донбасса, что они обратились к портретам Александра Пушкина, восстанавливая из небытия разрушенные ВСУ города. Кроме всего прочего, Наринская не соглашается с безумием левизны американской политики, которая уже "подарила" миру сотни гендеров и расовых отмен. Называет она это "советской травмой", боясь признаться, что король-то голый, а американские тренды в культуре болезненны для нормальной, то есть здоровой психики.

Авторы Мари Медведева