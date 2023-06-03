6 экономных лайфхаков от советских хозяек, которые отлично работают и сейчас

Жизнь в СССР была далеко не лёгкой, но советские хозяйки находили способы, чтобы справляться с повседневными задачами и экономить время и деньги. Многие из этих лайфхаков до сих пор актуальны и могут помочь современным хозяйкам. Рассмотрим шесть способов экономии, которые отлично работают и сейчас.

1. Ремонт вещей

В СССР существовало не так много магазинов, а цены на новые вещи были высокими. Поэтому советские хозяйки умели ремонтировать старую одежду. Сегодня, когда экология и устойчивость в тренде, реставрация предметов может быть не только экономичной, но и модной.

2. Зелень на подоконнике

Шесть лайфхаков советских хозяек, которые экономят время и деньги. Фото © Shutterstock

Советские хозяйки часто выращивали зелень на подоконниках, чтобы всегда иметь свежий лук или ещё что для приготовления блюд. Сегодня это также может быть полезным, ведь зелень не только добавляет вкуса вашей пищи, но и экономит деньги, которые вы бы потратили на покупку подобного в магазине.

3. Самодельные средства для уборки

Как использовать лайфхаки советских хозяек в современной жизни. Фото © Shutterstock

Советские хозяйки часто делали свои средства для уборки, используя обычные продукты, такие как уксус, лимон и сода. Сегодня этот лайфхак борьбы с грязью всё ещё популярен, ведь они не содержат вредных химических веществ.

4. Закупки на оптовых базах

Советские хозяйки часто покупали продукты на оптовых базах, чтобы сэкономить деньги. Сегодня это тоже актуально, особенно если у вас большая семья.

5. Безотходное производство

Конечно, никто не будет заставлять использовать испортившиеся консервы или протухшее мясо. Но мы все помним, как наши мамы и бабушки во времена СССР делали сухари из засохшего хлеба, а скисшее молоко использовали для приготовления блинов и оладий.

6. Одежда с плеча старших

Советские лайфхаки по экономии, которые работают и сегодня. Фото © Shutterstock

Сейчас одежды в магазинах завались, однако это не значит, что нужно постоянно покупать себе новые вещи. Вот раньше как было — одно и то же платьице даже двоюродные сестрички могли годами друг за другом донашивать. Сейчас это не только экономия денег, но и забота об экологии! Задумайтесь.