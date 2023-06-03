В новых регионах России началась диспансеризация взрослых
Мурашко: Началась диспансеризация в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Министерство здравоохранения России начало проводить диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
"Мы уже начали проводить диспансеризацию [в новых регионах]", — сказал он журналистам в кулуарах узбекско-российского медицинского форума.
По словам Мурашко, в настоящее время идёт отработка технологии. Будет закуплено дополнительное оборудование, добавил министр.
Напомним, 31 мая президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах Российской Федерации. До этого медики проверили здоровье и состояние 300 тысяч детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Распорядившись об этом, глава государства посетовал, что многие ребята годами "не учились толком" и не получали медицинскую помощь.
ТАСС / Кирилл Кухмарь