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3 июня, 07:31

В новых регионах России началась диспансеризация взрослых

Мурашко: Началась диспансеризация в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Министерство здравоохранения России начало проводить диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Мы уже начали проводить диспансеризацию [в новых регионах]", — сказал он журналистам в кулуарах узбекско-российского медицинского форума.

По словам Мурашко, в настоящее время идёт отработка технологии. Будет закуплено дополнительное оборудование, добавил министр.

Врач перечислил плюсы проведения диспансеризации в России

Врач перечислил плюсы проведения диспансеризации в России

Напомним, 31 мая президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых субъектах Российской Федерации. До этого медики проверили здоровье и состояние 300 тысяч детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Распорядившись об этом, глава государства посетовал, что многие ребята годами "не учились толком" и не получали медицинскую помощь.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Николь Вербер
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