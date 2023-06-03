В новых регионах России началась диспансеризация взрослых

Министерство здравоохранения России начало проводить диспансеризацию взрослого населения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

"Мы уже начали проводить диспансеризацию [в новых регионах]", — сказал он журналистам в кулуарах узбекско-российского медицинского форума.

По словам Мурашко, в настоящее время идёт отработка технологии. Будет закуплено дополнительное оборудование, добавил министр.