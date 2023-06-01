Врач перечислил плюсы проведения диспансеризации в России

Диспансеризация является важным медицинским обследованием, поэтому отказываться от неё не стоит. Как рассказал телеканалу "360" кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения радиохирургии Вардан Геворкян, при данном осмотре можно выявить заболевания на ранней стадии и своевременно получить лечение.

"Прежде всего надо понимать, что диспансеризация — это самый лучший вариант раннего выявления любого заболевания. Как показывает уже столетняя практика, лечение на ранних стадиях приносит гораздо лучшие результаты, нежели если процесс зашёл далеко", — подчеркнул медик.

Он рассказал, что в России проводится ежегодная диспансеризация граждан старше 40 лет. В ходе скринингового обследования у человека берут анализ крови, делают рентген грудной клетки и кардиограмму. Вместе с этим пациент получает консультацию профильных специалистов.

Кабинеты диспансеризации функционируют в каждой поликлинике страны. Записаться на осмотр можно в регистратуре или онлайн. Довольно часто организовываются и выездные диспансеризации, например на крупных мероприятиях, где осмотр граждан проходит на месте.

Отказ от медицинского осмотра не наказуем, но не воспользоваться такой возможностью — глупо, убеждён Геворкян. Он напомнил, что диспансеризация в России бесплатная и проводится только в интересах населения.