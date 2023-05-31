Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

Диспансеризация детей в новых регионах России прошла успешно, но теперь надо провести диспансеризацию взрослых. Такое поручение озвучил в среду президент Владимир Путин на совещании с правительством.

"Мы в Новороссии и на Донбассе провели обследование свыше 300 тысячам детей. Диспансеризация детей прошла организованно и даёт хорошие результаты. Нужно сделать ещё один шаг — нужно провести диспансеризацию взрослого населения", — заявил глава государства.

Напомним, что массовую диспансеризацию детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проводили по личному распоряжению Владимира Путина. Президент озвучил инициативу в октябре 2022 года во время встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Российский лидер тогда посетовал, что многие дети из новых российских регионов годами "и не учились толком", и не получали медицинскую помощь.