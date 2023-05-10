Минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсёстрам

Российские больницы и поликлиники ждут нововведения: часть медицинских задач могут распределить между персоналом, в частности передать некоторые врачебные обязанности медсёстрам. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на рекомендации, подготовленные центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

Так, среднему медперсоналу предлагается передать некоторые задачи участкового терапевта, например подготовку списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение населения. Также им хотят разрешить проводить осмотр и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, оценивать эффективность и безопасность применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения.

Авторы идеи уверены, что благодаря инициативе удастся пересмотреть многие процессы и делегировать медсёстрам некоторые административные функции. Кроме того, это позволит повысить доступность медпомощи без потери качества работы и увеличит время врача на работу и общение с пациентом.

При этом сервис "Актон медицина" уже успел провести опрос, результаты которого оказались не самыми утешительными. Так, более 90% опрошенных из числа среднего медперсонала высказались против инициативы Минздрава. Вместе с тем врачи оказались другого мнения: за выступило больше половины (62,3%) респондентов.