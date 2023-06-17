Попова: Число заболевших корью в России сокращается каждую неделю
В России с начала мая еженедельно снижается число заболевших корью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Количество заболевших корью с начала мая уменьшается практически каждую неделю", — сказала Попова в интервью РИА "Новости" на полях ПМЭФ.
Глава Роспотребнадзора отметила, что общее число привитых в рамках подчищающей иммунизации уже около миллиона. Темпы вакцинации достаточно хорошие.
Напомним, с начала 2023 года в России наблюдается рост заболеваемости корью. Только за первые месяцы было зафиксировано более тысячи случаев, например, болезнь нашли даже у студентов МГУ. Ранее первые четыре случая заражения были выявлены в Белгородской области. Двое из заболевших дети, остальные — взрослые женщины.