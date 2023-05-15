В Белгородской области корью заразился младенец

В Белгородской области выявлены первые четыре случая заражения корью, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Двое из заболевших — дети, остальные — взрослые женщины.

"Два случая зарегистрировано у детей в возрасте 9 месяцев и 9 лет, два случая выявлено среди взрослого населения у женщин в возрасте 22 года и 58 лет. Все заболевшие — непривитые лица или без сведений об иммунизации", — говорится в опубликованном сообщении.

Все они заразились будучи в других регионах России — Республике Ингушетия, а также Курской и Московской областях. Сейчас медики проводят поквартирный обход всех, кто, возможно, контактировал с заболевшими.