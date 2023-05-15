В Белгородской области корью заразился младенец
Роспотребнадзор: Первые случаи кори выявлены в Белгородской области
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В Белгородской области выявлены первые четыре случая заражения корью, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Двое из заболевших — дети, остальные — взрослые женщины.
"Два случая зарегистрировано у детей в возрасте 9 месяцев и 9 лет, два случая выявлено среди взрослого населения у женщин в возрасте 22 года и 58 лет. Все заболевшие — непривитые лица или без сведений об иммунизации", — говорится в опубликованном сообщении.
Все они заразились будучи в других регионах России — Республике Ингушетия, а также Курской и Московской областях. Сейчас медики проводят поквартирный обход всех, кто, возможно, контактировал с заболевшими.
В ведомстве напомнили, что корь — крайне опасное заболевание, шанс заражения которым при контакте с больным практически стопроцентный. Сначала она поражает дыхательные пути, затем распространяется по всему организму. Единственный способ наверняка уберечь себя от недуга — своевременная вакцинация.
Напомним, с начала 2023 года в России наблюдается рост заболеваемости корью. Только за первые месяцы было выявлено более тысячи случаев, в частности, болезнь нашли даже у студентов МГУ. Из-за этого студентов Шуваловского корпуса уже перевели на дистанционное обучение, а в Минобрнауки рекомендовали следовать тому же при выявлении двух случаев.