Рост заболеваемости корью в России в 2023 году: Первые симптомы и последствия вируса По данным Роспотребнадзора, за первые месяцы 2023 года в России уже зафиксировали больше тысячи случаев кори. При этом в 2022 году было всего 34 случая, и все завозные. Лайф разбирался, что происходит. 10 мая, 23:40 Прививка от кори в детской поликлинике. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Что такое корь

Корь — это вирусное заболевание, оно крайне заразно, протекает тяжело и может привести к инвалидности. Об уровне смертности от кори можно судить, к примеру, по таким цифрам от ВОЗ: в 2019 году было без малого 870 тысяч случаев заболевания, скончалось 207 тысяч человек. В основном умирают дети до пяти лет.

Симптомы кори

Чаще корь начинается как очень сильная простуда: температура вплоть до 40 градусов (если не выше), жестокий сухой кашель, очень больно глотать, насморк, общая слабость и ломота во всём теле, головная боль. В дополнение к этому воспаляются слизистые оболочки глаз, возникает конъюнктивит. А самый характерный признак кори — ярко-красная сыпь по всему телу, которая сохраняется примерно неделю или полторы.

Чем опасна корь

Памятка Роспотребнадзора о кори: заражение, симптомы, профилактика. Фото © ТАСС / Роспотребнадзор

Вирус кори опасен прежде всего осложнениями. Именно от них пациенты умирают. Чаще всего это пневмония, но бывает и менингит, энцефалит, то есть инфекция способна поразить мозг. Переболевшие могут потом всю жизнь страдать рассеянным склерозом или другими похожими заболеваниями. А вызванный корью отит и/или конъюнктивит может закончиться полной потерей слуха и/или зрения.

Как передаётся корь

Воздушно-капельным путём. Это самый заразный (на языке врачей — самый контагиозный) вирус из всех поражающих человека. По скорости передачи никакой коронавирус с ним не может сравниться. Как Лайфу ранее объяснял доктор медицинских наук Антон Ершов, если в многоквартирном доме кто-то болеет корью, то непривитые на соседних этажах подхватят инфекцию совершенно точно.

Ситуация с корью в России в 2023 году

Заболеваемость резко возросла. С января по март в стране выявлено 1089 случаев кори, сообщил Роспотребнадзор. Заболели люди в 44 российских регионах. В Департаменте здравоохранения Москвы отметили "рост спорадической заболеваемости" корью. По данным ведомства, практически все пациенты — непривитые.

В апреле столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что корью заболел студент РГУ нефти и газа имени Губкина. После этого весь университет на несколько дней отправили на внеплановые каникулы для противоэпидемических мероприятий.

В Роспотребнадзоре ситуацию объясняют прибытием невакцинированных мигрантов из стран ближнего зарубежья.

— Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью, — пишет ведомство.

При этом растёт и количество непривитых россиян, в особенности детей.

— К сожалению, существует немало родителей, которые отказываются от вакцинации своего ребёнка. Эти мамы зачастую попадают под влияние так называемых антипрививочников, ставя под угрозу здоровье своих детей, — подчёркивают в Депздраве Москвы.

Вакцинация от кори

Во время прививки от кори. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В России она является обязательной, детям делают прививку дважды: в возрасте одного года и шести лет. Обычно даётся комплексная вакцина: корь – краснуха – паротит. Иммунитет от прививки сохраняется у разных людей по-разному, но в основном двукратная вакцинация в детском возрасте — это надёжная защита если не на всю жизнь, то на несколько десятилетий точно. Чтобы узнать свой уровень иммунитета от кори, можно сдать анализ крови на соответствующие антитела. При необходимости прививку делают и взрослым.

Вы привиты от кори? 0 Да, в детстве Да, во взрослом возрасте Нет, но хочу привиться Нет, я против прививок

Авторы Адель Романенкова