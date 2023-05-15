Регион

Уведомления отключены

15 мая, 12:19

Минобрнауки рекомендовал вузам уходить на дистант при двух и более случаях кори

Минобрнауки и Роспотребнадзор рекомендовали вузам России переходить на дистанционное обучение от 21 дня в случае выявления двух и более заболевших корью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Следует рассмотреть возможность ввести удалённый формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания", — говорится в сообщении.

Также администрациям высших учебных заведений поручено не допускать к прохождению практики и участию в массовых мероприятиях не вакцинированных и не болевших корью студентов и преподавателей. Кроме того, вузы должны организовать сбор данных о привитых или переболевших.

"Медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесённом заболевании", — говорится в сообщении Минобрнауки.

Рост заболеваемости корью в России в 2023 году: Первые симптомы и последствия вируса

Рост заболеваемости корью в России в 2023 году: Первые симптомы и последствия вируса

При установлении случаев заболевания медикам следует сообщить в территориальный орган Роспотребнадзора, а также оказать содействие в профилактических и противоэпидемических мероприятиях, в том числе провести иммунизацию против инфекции в течение трёх суток с момента выявления первого больного.

Ранее Лайф писал про рост заболеваемости корью в России в 2023 году. За первые месяцы в стране уже зафиксировали более тысячи случаев. При этом в 2022 году было всего 34 случая — все завозные. В частности, заражение корью выявлено в МГУ. Студентов Шуваловского корпуса университета в связи с этим перевели на дистанционное обучение.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Роспотребнадзор
  • Образование
  • Общество
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров