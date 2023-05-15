Минобрнауки рекомендовал вузам уходить на дистант при двух и более случаях кори
Минобрнауки и Роспотребнадзор рекомендовали вузам России переходить на дистанционное обучение от 21 дня в случае выявления двух и более заболевших корью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
"Следует рассмотреть возможность ввести удалённый формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания", — говорится в сообщении.
Также администрациям высших учебных заведений поручено не допускать к прохождению практики и участию в массовых мероприятиях не вакцинированных и не болевших корью студентов и преподавателей. Кроме того, вузы должны организовать сбор данных о привитых или переболевших.
"Медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесённом заболевании", — говорится в сообщении Минобрнауки.
При установлении случаев заболевания медикам следует сообщить в территориальный орган Роспотребнадзора, а также оказать содействие в профилактических и противоэпидемических мероприятиях, в том числе провести иммунизацию против инфекции в течение трёх суток с момента выявления первого больного.
Ранее Лайф писал про рост заболеваемости корью в России в 2023 году. За первые месяцы в стране уже зафиксировали более тысячи случаев. При этом в 2022 году было всего 34 случая — все завозные. В частности, заражение корью выявлено в МГУ. Студентов Шуваловского корпуса университета в связи с этим перевели на дистанционное обучение.
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