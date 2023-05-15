Минобрнауки рекомендовал вузам уходить на дистант при двух и более случаях кори

Минобрнауки и Роспотребнадзор рекомендовали вузам России переходить на дистанционное обучение от 21 дня в случае выявления двух и более заболевших корью. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Следует рассмотреть возможность ввести удалённый формат работы на срок от 21 дня при выявлении двух и более случаев кори с момента регистрации последнего случая заболевания", — говорится в сообщении.

Также администрациям высших учебных заведений поручено не допускать к прохождению практики и участию в массовых мероприятиях не вакцинированных и не болевших корью студентов и преподавателей. Кроме того, вузы должны организовать сбор данных о привитых или переболевших.

"Медработникам в вузах и администрации необходимо организовать сбор данных об имеющихся прививках против кори или перенесённом заболевании", — говорится в сообщении Минобрнауки.

При установлении случаев заболевания медикам следует сообщить в территориальный орган Роспотребнадзора, а также оказать содействие в профилактических и противоэпидемических мероприятиях, в том числе провести иммунизацию против инфекции в течение трёх суток с момента выявления первого больного.