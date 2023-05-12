Студентов из одного корпуса МГУ отправили на удалёнку из-за кори

Студентов МГУ имени Ломоносова, чьи факультеты расположены в здании Шуваловского корпуса, переводят на дистанционное обучение. Такое решение было принято из-за выявления одного случая заболевания корью. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, на территории корпуса уже работает Роспотребнадзор.

"Администрация университета получила предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Принято решение о переводе на дистант студентов, обучающихся в Шуваловском корпусе", — сказал собеседник агентства.

В Шуваловском корпусе располагается высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере, а также факультеты государственного управления, политологии, исторический и философский.