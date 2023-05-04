Вирусолог оценил опасность эпидемии кори в России

В России существует много мифов о вреде прививок, в результате родители отказываются вакцинировать детей от кори, поэтому мы получаем рост числа заболеваний. Об этом радио "Комсомольская правда" сказал сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

"Ситуация, конечно, несезонная. Она заключается преимущественно в том, для нашей страны очень характерно такое "антивакцинное" предубеждение, из-за чего многие родители отказываются прививать себя и детей без всяких оснований", — пояснил он.