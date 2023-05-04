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4 мая, 14:01

Вирусолог оценил опасность эпидемии кори в России

Врач Альтштейн заверил, что рост заболеваемости корью не является сезонным

В России существует много мифов о вреде прививок, в результате родители отказываются вакцинировать детей от кори, поэтому мы получаем рост числа заболеваний. Об этом радио "Комсомольская правда" сказал сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

"Ситуация, конечно, несезонная. Она заключается преимущественно в том, для нашей страны очень характерно такое "антивакцинное" предубеждение, из-за чего многие родители отказываются прививать себя и детей без всяких оснований", — пояснил он.

Учёный подчеркнул, что безответственность и самонадеянность взрослых дорого обходится детям. При этом Альтштейн пока не видит предпосылок к выходу ситуации из-под контроля и перерастанию в эпидемию.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об усложнении ситуации с корью в России. Заболевание выявлено более чем в 40 регионах страны. Вспышки инфекции зарегистрированы и в ряде московских вузов. В Свердловской области число заболевших достигло 52.

Обложка ©

Getty Images / EyeEm / Ruslan Ivanov

Татьяна Миссуми
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