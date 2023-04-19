Ещё в одном московском вузе зафиксировали случаи кори

Двух человек из Университета науки и технологии МИСиС в Москве госпитализировали из-за заболевания корью. Об этом сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, инфекцией заразились студент и один из преподавателей образовательного учреждения. Для некоторых студентов до 5 мая 2023 года ввели дистанционное обучение, чтобы избежать распространения болезни.