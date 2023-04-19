КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 17:00

Ещё в одном московском вузе зафиксировали случаи кори

Mash: Двух человек из Университета МИСиС в Москве госпитализировали из-за кори

Двух человек из Университета науки и технологии МИСиС в Москве госпитализировали из-за заболевания корью. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, инфекцией заразились студент и один из преподавателей образовательного учреждения. Для некоторых студентов до 5 мая 2023 года ввели дистанционное обучение, чтобы избежать распространения болезни.

Врач рассказала, чем опасна корь для жителей многоквартирных домов

Врач рассказала, чем опасна корь для жителей многоквартирных домов

Ранее Mash сообщил о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве. В Роспотребнадзоре рекомендовали вузу перейти на удалёнку.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Илья Суриков
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