Ещё в одном московском вузе зафиксировали случаи кори
Mash: Двух человек из Университета МИСиС в Москве госпитализировали из-за кори
Двух человек из Университета науки и технологии МИСиС в Москве госпитализировали из-за заболевания корью. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, инфекцией заразились студент и один из преподавателей образовательного учреждения. Для некоторых студентов до 5 мая 2023 года ввели дистанционное обучение, чтобы избежать распространения болезни.
Ранее Mash сообщил о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве. В Роспотребнадзоре рекомендовали вузу перейти на удалёнку.
ТАСС / Сергей Савостьянов