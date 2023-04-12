Mash сообщил о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве
Mash узнал о масштабах вспышки кори, которая произошла в Университете нефти и газа им. Губкина. По данным телеграмм-канала, заболели как минимум семь человек, проживающих в общежитии вуза.
Университет закрыли на карантин до 16 апреля. Студентов отправили на медобследование, а их знакомых, друзей и близких, ранее не привитых от кори, — на вакцинацию.
О скорой пандемии кори ранее предупреждал практикующий врач, доктор медицинских наук Антон Ершов. Эксперт в ужасе от того, что в мире всё реже прививают детей от этой инфекции.
Корь — высококонтагиозная (очень заразная) вирусная инфекция, которая наиболее распространена среди детей. Она характеризуется лихорадкой, кашлем, ринитом, конъюнктивитом, высыпаниями (пятна Коплика) на слизистой оболочке полости рта и пятнисто-папулёзной сыпью, которая распространяется цефалокаудально; осложнения, в основном пневмония или энцефалит, могут быть смертельными, особенно в районах с недостаточным медицинским обслуживанием. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение носит поддерживающий характер. Вакцинация крайне эффективна.
ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru