Mash сообщил о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве

Mash узнал о масштабах вспышки кори, которая произошла в Университете нефти и газа им. Губкина. По данным телеграмм-канала, заболели как минимум семь человек, проживающих в общежитии вуза.

Университет закрыли на карантин до 16 апреля. Студентов отправили на медобследование, а их знакомых, друзей и близких, ранее не привитых от кори, — на вакцинацию.

О скорой пандемии кори ранее предупреждал практикующий врач, доктор медицинских наук Антон Ершов. Эксперт в ужасе от того, что в мире всё реже прививают детей от этой инфекции.