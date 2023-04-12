КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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12 апреля, 13:04

Mash сообщил о семи заболевших корью в РГУ имени Губкина в Москве

Mash узнал о масштабах вспышки кори, которая произошла в Университете нефти и газа им. Губкина. По данным телеграмм-канала, заболели как минимум семь человек, проживающих в общежитии вуза.

Университет закрыли на карантин до 16 апреля. Студентов отправили на медобследование, а их знакомых, друзей и близких, ранее не привитых от кори, — на вакцинацию.

О скорой пандемии кори ранее предупреждал практикующий врач, доктор медицинских наук Антон Ершов. Эксперт в ужасе от того, что в мире всё реже прививают детей от этой инфекции.

РГУ имени Губкина обязали перейти на удалёнку из-за случая кори у студента

РГУ имени Губкина обязали перейти на удалёнку из-за случая кори у студента

Корь — высококонтагиозная (очень заразная) вирусная инфекция, которая наиболее распространена среди детей. Она характеризуется лихорадкой, кашлем, ринитом, конъюнктивитом, высыпаниями (пятна Коплика) на слизистой оболочке полости рта и пятнисто-папулёзной сыпью, которая распространяется цефалокаудально; осложнения, в основном пневмония или энцефалит, могут быть смертельными, особенно в районах с недостаточным медицинским обслуживанием. Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Лечение носит поддерживающий характер. Вакцинация крайне эффективна.

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ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Марина Калегина
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