ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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"Уникальная инфекция": Врач предупредил о скорой пандемии кори

Доктор медицинских наук в ужасе от того, что в мире всё реже прививают детей от этой инфекции: корь не только смертельно опасна, но и отличается поистине феноменальной заразностью.

3 апреля, 23:40
<p>Вакцинация ребёнка от кори. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Вакцинация ребёнка от кори. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Мир довольно скоро ожидает пандемия кори, заявил доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Он отметил, что подобные прогнозы были озвучены ещё в 2018 году и основаны на очевидных фактах: по всему миру распространяется "антивакцинальная" пропаганда и в результате растёт количество непривитых.

Эта эпидемия будет раскручиваться, поверьте, мы сейчас в начале пути. Однозначно. Корь будет повсюду. Маховик уже запущен

Антон Ершов

Доктор медицинских наук, практикующий врач

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о старте кампании по дополнительной иммунизации против кори. "Подчищающая" вакцинация, по опубликованным данным, будет проходить с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. Отмечается, что вакцину от кори за это время планируется вводить не только непривитым, но и привитым однократно, а также не имеющим сведений о прививках и при этом не болевшим корью ранее. Напомним, в большинстве случаев переболевший корью получает иммунитет на всю жизнь.

Прививка от кори в детской поликлинике. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Прививка от кори в детской поликлинике. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

По информации ведомства, в России отмечен рост заболеваемости корью. Инфекцию преимущественно распространяют непривитые люди из стран ближнего зарубежья, пишут эпидемиологи. Отмечается, что ситуацию осложняют снижение охватов плановой вакцинации и рост числа отказов от прививок.

Формируется прослойка неиммунных к кори лиц среди отказников, не получающих плановых прививок в установленные сроки. Попадание вируса кори в среду не защищённых против этой инфекции лиц и приводит к возникновению вспышек заболевания, предупреждает Управление Роспотребнадзора по Курской области.

Ещё до коронавируса предвестники эпидемии кори чётко прослеживались в США, рассказал врач Антон Ершов. На фоне ковида количество социальных контактов и перемещений между странами уменьшилось и это замедляло распространение и других инфекций, в том числе кори, но сейчас ограничений больше нет. А меж тем корь отличается непревзойдённой заразностью.

— Допустим, если я живу на первом этаже и заболел корью, а на втором этаже живёт человек без иммунитета, без антител против возбудителя кори, то он заболеет корью из-за меня на втором этаже. Практически 100-процентная контагиозность. Уникальная инфекция, — объясняет доктор наук.

Вакцина паротитно-коревая культуральная живая в детской поликлинике. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Вакцина паротитно-коревая культуральная живая в детской поликлинике. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2016 по 2019 год показатели смертности от кори возросли на 50% (то есть в полтора раза), в 2019 году болезнь унесла более 200 тысяч жизней. Согласно выводам эпидемиологов, главная причина распространения инфекции в том, что дети всё чаще своевременно не получают необходимые для выработки полноценного иммунитета две дозы корьсодержащих вакцин (MCV1 и MCV2). В 2021 году рекордные 40 миллионов детей в мире пропустили вакцинацию против кори. Как сообщается на сайте ВОЗ, для предотвращения вспышек этой болезни уровень охвата вакцинацией должен поддерживаться на уровне не ниже 95%, а меж тем по факту первую дозу вакцины против кори получают лишь 81% детей, а вторую дозу — 71%.

— "Спасибо" антивакцинальщикам, сетует доктор наук.

Как объясняет медик, на Западе направленная против вакцинации пропаганда в основном зиждется на принципе свободы выбора: пусть ребёнок вырастет и сам решит, прививаться ему или нет.

Отлично, молодцы! Чего таким образом мы добились за многие десятилетия: процент вакцинированных стал уменьшаться и уменьшаться, — констатирует Ершов.

При этом иммунитет от кори не у всех сохраняется всю жизнь, объясняет практикующий врач, поэтому среди привитых людей старшего поколения может оказаться довольно много уже не защищённых от кори. Соответственно, распространение инфекции охватит и их тоже.

Антон Ершов напомнил о скандале 1998 года: тогда в уважаемом медицинском издании Lancet была опубликована статья, в которой говорилось, что вакцины якобы вызывают аутизм. Доктор медицинских наук подчеркнул, что статью впоследствии отозвали, а её авторов лишили лицензии на медицинскую деятельность, вот только об этом практически никто не знает, зато миф до сих пор живёт и распространяется, как вирус.

С точки зрения практикующего врача, самое поразительное в этой ситуации то, что абсолютное большинство яростных противников вакцин — это люди, благополучно привитые в детстве и потому не способные представить себе, как может выглядеть жизнь в обществе не защищённых от смертельных опасных инфекций.

Единственная уважительная причина не вакцинироваться — противопоказания. Во всех остальных случаях хочешь не прививаться — иди и живи в лесу

Антон Ершов

Доктор медицинских наук, практикующий врач

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Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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