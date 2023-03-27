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"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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Опасный белок: Почему модный "ускоритель иммунитета" мог погубить молодую студентку

Подобным препаратом решили поправить здоровье бизнесмен Дмитрий Жулин и его подруга, после чего оказались в реанимации. Лайф разбирался, что это за средство и какие у него могут быть побочные эффекты.

27 марта, 12:13
<p>Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин</p>

Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 22-летней студентки одного из медицинских вузов. Сообщается, что девушка вместе со своим молодым человеком принимала инъекции препарата для стимуляции иммунитета. По данным телеграм-канала SHOT, это была студентка пятого курса Сеченовского университета Анна. Сообщается, что вместе с ней в Москве был госпитализирован 33-летний бизнесмен Дмитрий Жулин. По предварительным данным, это был препарат на основе плаценты, который они принимали без назначения врача. Отмечается, что, возможно, в организме возникла реакция на чужеродный белок. Появились также предположения, что причиной гибели девушки могло стать неправильное использование препарата: студентка применяла его самостоятельно и якобы подготовила очередную дозу за три дня до её введения, хотя по правилам безопасности нужно вводить её сразу же.

Дмитрий Жулин (справа) Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / "Руспродсоюз"

Дмитрий Жулин (справа) Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / "Руспродсоюз"

Речь, предположительно, идёт о японском препарате "Лаеннек". Он был создан на основе открытий советского профессора офтальмологии Владимира Филатова. Ещё в 1930-е годы он обнаружил, что с помощью продуктов расщепления водой человеческой плаценты можно лечить многие заболевания внутренних органов. Вот уже более полувека разработанный в Японии плацентарный препарат входит в государственную программу медстрахования страны. Его рекомендуют не только для поддержки иммунитета, но и как омолаживающее средство.

Практикующий врач, аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал Лайфу, что никогда не назначает этот препарат своим пациентам. В целом, по наблюдениям медика, его в России назначают только в тех клиниках, которые предлагают подобные платные процедуры.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

— У нас российская концепция в иммунологии такова, что мы от таких препаратов уже давно ушли. Для российских врачей применение экстрактов из живых, тем более человеческих тканей, — это прошлый век, вот буквально прошлый век, мы от этого ушли ещё в конце XX века, потому что этот коктейль из молекул, которые плацента содержит, совершенно непредсказуем, — объяснил врач.

"Лаеннек" и ковид

На фоне пандемии коронавируса возникла идея использовать "Лаеннек" для борьбы с постковидным синдромом. В Российском геронтологическом научно-клиническом центре при Медицинском университете имени Н.И. Пирогова провели испытания препарата. В рамках исследования инъекции получали 14 пациентов с долгим застойным течением CoViD-19. По результатам сообщалось, что у них заметно снизился объём поражения лёгких, улучшилось снабжение тканей кислородом, нормализовалась работа печени. По данным исследования, все эти 14 человек выздоровели в течение максимум 15 дней после начала применения японского препарата.

— Таких результатов, что "вау, наконец-то нашлось средство для борьбы с этим постковидным синдромом", — мы не увидели. В каких-то случаях он эффективен, а в каких-то будет неэффективен, потому что постковидный синдром — это такой монстр, который у каждого человека вызывает достаточно индивидуальные отклонения в соответствии с его генетикой, анамнезом, тем штаммом, от которого пострадал человек, его прививочного статуса, — прокомментировал иммунолог Владимир Болибок.

Побочные эффекты препаратов с плацентой

Дмитрий Жулин. Фото © roscongress.org

Дмитрий Жулин. Фото © roscongress.org

По данным компании-производителя препарата "Лаеннек", побочное действие наблюдается у 4% пациентов. При этом самый опасный нежелательный эффект — анафилактический шок. Это тяжелейшая форма аллергической реакции организма, она возникает практически мгновенно и примерно в 20% случаев способна привести к смерти человека.

— Я, честно говоря, думаю, что у них несколько занижена статистика по той причине, что вряд ли они собрали сведения обо всех побочных эффектах. Может быть, если они его применяют в Японии, то они собрали данные по японской популяции, а что касается наших российских пациентов, которые бесконтрольно применяют этот препарат, то думаю, что количество осложнений при его применении будет выше раза в два, в два с половиной, — заверил иммунолог.

Стоит добавить, что онкологи призвали использовать "Лаеннек" с большой осторожностью из опасения серьёзных побочных эффектов: некоторые компоненты плаценты могут ускорить развитие раковых опухолей. Как пояснил Владимир Болибок, такая вероятность абсолютно логично следует из самого принципа работы плаценты, из её основной задачи — стимулировать деление клеток, рост тканей. Любых клеток и любых тканей. Значит, если в организме есть злокачественные образования, они с тем же успехом будут расти. Вывод: сначала нужно пройти подробное обследование и посоветоваться с врачом и только потом проводить с собственным организмом такие эксперименты.

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Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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