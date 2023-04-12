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12 апреля, 12:16

РГУ имени Губкина обязали перейти на удалёнку из-за случая кори у студента

Роспотребнадзор: РГУ имени Губкина должен перейти на дистант из-за кори

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени Губкина обязан перейти на удалёнку после выявления случая кори у студента. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

Ранее на сайте вуза появилась информация о том, что с 12 по 16 апреля там объявлены внеплановые каникулы для учащихся из-за проведения противоэпидемиологических мероприятий. При этом доступ в здание для студентов закрыт. Их попросили пройти вакцинацию против кори. В Роспотребнадзоре начали расследование.

"Приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания. <…> В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день", — приводит ТАСС заявление пресс-службы управления ведомства.

Там добавили, что уже определён круг контактных лиц, за ними организовано медицинское наблюдение. В учебных помещениях проводится дезинфекция. Для проведения вакцинации в общежитиях задействовано восемь бригад. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

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О скорой пандемии кори ранее предупреждал практикующий врач, доктор медицинских наук Антон Ершов. Эксперт в ужасе от того, что в мире всё реже прививают детей от этой инфекции.

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АГН "Москва"

Никита Осипов
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