РГУ имени Губкина обязали перейти на удалёнку из-за случая кори у студента

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени Губкина обязан перейти на удалёнку после выявления случая кори у студента. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Москве.

Ранее на сайте вуза появилась информация о том, что с 12 по 16 апреля там объявлены внеплановые каникулы для учащихся из-за проведения противоэпидемиологических мероприятий. При этом доступ в здание для студентов закрыт. Их попросили пройти вакцинацию против кори. В Роспотребнадзоре начали расследование.

"Приняты исчерпывающие меры для недопущения дальнейшего распространения заболевания. <…> В адрес руководителя вуза дано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод вуза на дистанционный режим обучения на 21 день", — приводит ТАСС заявление пресс-службы управления ведомства.

Там добавили, что уже определён круг контактных лиц, за ними организовано медицинское наблюдение. В учебных помещениях проводится дезинфекция. Для проведения вакцинации в общежитиях задействовано восемь бригад. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.