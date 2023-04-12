Под Екатеринбургом мальчик заразился корью, его мать подписала отказ от прививок

В Свердловской области восьмилетний мальчик, чья мать подписала отказ от всех прививок, заразился корью. Случай зафиксирован на территории Берёзовского городского округа.

"Сегодня, 11 апреля, поступило экстренное оповещение из 40-й больницы о возникновении случая кори на территории Берёзовского городского округа. Заболел ребёнок восьми лет, непривитый. Ранее матерью был подписан отказ от всех прививок", — написал в телеграм-канале глава округа Евгений Писцов.

В связи с тем, что данное заболевание является высокозаразным, на территории округа проводится профилактическая работа. В частности, идёт сбор данных о непривитых детях, педагогах и тех, у кого нарушена схема вакцинации против кори, добавил Писцов.